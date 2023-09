Disney contra Charter, publicidad y huella digital

Me parece anticlimático escribir ahora de un pleito de grandes alturas y que podría definir el futuro de millones de personas. No me refiero al berrinche de la corcholata francesa, me refiero a una verdadera Guerra de las Galaxias que se está dando en EU y que podría ser un llamado de atención para México.

Lamento decepcionarte, pero te hablo del pleito entre Disney y Charter Communications, una pelea que podría definir el destino de los sistemas de cable en EU, en México y en el mundo. El epicentro de esta batalla cósmica se encuentra en la Tierra, en un lugar llamado Stamford, Connecticut, donde los ejecutivos de Charter Communications están librando una batalla intergaláctica con el gigante del entretenimiento, Walt Disney Co.

El 31 de agosto fue la fecha límite para renovar el acuerdo de cuatro años que permitía a Charter distribuir los canales de Disney, incluyendo el famoso ESPN, las estaciones ABC y FX. Pero la magia del ratón Mickey parece haberse agotado y Charter decidió apagar los canales de Disney para sus 14.8 millones de clientes en todo el país. ¿Qué pasó?

Resulta que Bob Iger, el jefe supremo de Disney, ha dicho varias veces que quiere ofrecer los canales de ESPN directamente, sin necesidad de intermediarios como los proveedores de televisión por cable y satélite. ¡Tsss! Obviamente que los ejecutivos de Charter lo vieron venir y ahora quieren más flexibilidad sobre cómo ofrecen los canales y aplicaciones de streaming de Disney, incluido el famoso ESPN+.

Charter ofrece el servicio de cable Spectrum en el sur de California, pero depende cada vez más del Internet de banda ancha y telefonía inalámbrica. Su negocio de TV de paga es cada vez más pequeño, pero ESPN ya es el canal más caro y cuesta alrededor de 9 dólares al mes por hogar abonado.

Por eso, si Charter se mantiene firme en su amenaza de no ofrecer más canales de Disney, la proveedora de contenidos perderá casi 2 mil 200 millones de dólares en tarifas de programación pagadas por la cablera.

Esta batalla definirá el futuro del streaming y de los sistemas de cable. Puede que la fuerza esté con nosotros, pero Disney y Charter están luchando para ver quién la controla.

Se encuentra en México Bruno Almeida, fundador y CEO de US Media, una empresa especializada en publicidad digital. Ellos se identifican como el hub de soluciones de medios publicitarios en América Latina para agencias de medios y anunciantes. Sin embargo, puedes identificar a esta empresa no tanto del lado de las marcas, sino del lado de las plataformas y los medios que venden sus espacios publicitarios.

Para muchos les resulta complicado entender cuál es su especialidad y creen que es como cualquier agencia de medios o de publicidad. Son más que eso, son expertos en nuevos esquemas publicitarios que le permiten a plataformas como WeTransfer o Tinder generar ingresos por vender publicidad. Bruno viene a celebrar con los mexicanos 20 años de vida de US Media, pero también en una de esas encuentra medios o plataformas que quieran vender sus espacios. La empresa está en la búsqueda de clientes especializados en contenidos deportivos y para mamás. Parece que ya encontró uno en México.

La empresa ya desarrolla soluciones comerciales y venta de anuncios con marcas como Tinder, WeTransfer, Shazam, Tech Target, Amadeus y Fandom, entre otras. US Media cuenta con más de 300 clientes y ha implementado más de 3 mil campañas por año. Tiene oficinas en México, Brasil y Colombia, y recientemente anunció su llegada a Uruguay. Si aún no te cae el veinte, piensa que, por ejemplo, Uber ha comenzado a generar utilidades por vender publicidad en su plataforma. ¿No quisieras un pedazo de ese pastel?

Hace unos días, un buen amigo me hizo llegar un par de reportajes que hablan sobre una empresa que “lava la imagen de corruptos, narcos y criminales”. La investigación internacional de la organización de periodistas Forbidden Stories reveló el sistema de lavado de imagen de la empresa Eliminalia. Según el reportaje, esta empresa española ayudó a muchos malandros a borrar su huella digital negativa.

Hasta aquí, nada nuevo; sin embargo, cuando leí el nombre de un empresario y su GRUPO que opera en la avenida ALTAVISTA, tuve un flashback. Según la investigación, Eliminalia realiza falsas denuncias por derecho de autor y crea noticias falsas, borrando el historial negativo de sus clientes. Esa película ya la viví hace unos seis años, cuando recibí un par de correos electrónicos y llamadas telefónicas exigiéndome bajar un par de columnas escritas en tecnoempresa.mx y en otro periódico famoso.

No puedo decir que se trata de la misma empresa que limpia la huella digital de malandros, pero el modus operandi fue muy parecido. En 2018 me pidieron que bajara las columnas en las cuales hablaba de un contrato en Pemex y que involucraban a ese grupo, radicado en la avenida Altavista. El argumento era que estaba violando los derechos de marca de ese grupo empresarial y de su dueño, que era muy muy rico; muy Ricardo, dicen en el barrio. Como aun no puedo dar el grito de mi independencia económica, acepté autocensurarme y omitir esos “nombres de marca” pues no quería arriesgarme a una demanda. No me daba miedo perder cualquier demanda, pero no quise involucrarme en todo un periplo judicial que solamente me quitaría tiempo y dinero.

Al contarte esto, no quiero hacerme la “vístima”; sólo apelo un poco a tu comprensión si a veces te pido compartir mis colaboraciones en tus redes. Solo así podemos ser libres. Contigo soy mucho, contigo soy nada.

