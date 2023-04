Digital (& human) skilling para evitar la killing laboral

Como bien sabes, esta semana se está desarrollando en la ciudad de Guadalajara el foro Talent Land. Este evento, en el cual se reúnen emprendedores y creativos relacionados con la tecnología, ha servido como fuente de inspiración y semillero de proyectos o profesionales cercanos a las TIC´s. Por eso muchas empresas se acercan a este tipo de foros para encontrar ideas y talento que en el futuro pueden ser casos de éxito laboral, profesional y empresarial.

Por eso, en el entorno de la cada vez más poderosa irrupción de nuevas tecnologías en las empresas, es urgente perfilar cómo y cuáles serán los profesionales del futuro. En ese sentido, me parece atractivo e interesante saber cuáles son “Los puestos tecnológicos más demandados hoy y en el futuro”. Ese es el nombre del panel que este jueves organiza el Tecmilenio en el marco de Talent Land. El conversatorio lo encabezará Juan Arenas, vicerrector y director del Centro de Competencias de esta universidad.

Resulta importante e interesante saber cómo se están adaptando las universidades del país para forjar a las nuevas generaciones de estudiantes en el mundo de la automatización. Sin embargo, también es muy atractivo saber si algunas instituciones, como Tecmilenio, ofrecen alternativas de actualización y adquisición de nuevas habilidades digitales para nosotros, los viejitos de la fuerza laboral.

Sin embargo, en medio de este maremágnum de conceptos relacionados con las habilidades (skill) tales como new skilling, upskilling, reskilling, algunos aspiran a no estar en la killing laboral que traen las nuevas tecnologías. Sin embargo, contrario a lo que muchos temen, aún existen muchas oportunidades de desarrollo profesional futuro y actual.

La aparición de tecnologías como Robot Process Automation (RPA), el blockchain con su mundillo de la Web 3.0, las distintas Inteligencias Artificiales, o las redes 5G con el Internet de las Cosas, es una gran oportunidad para el desarrollo de habilidades humanas (soft skills). También las nuevas tecnologías implican un reto para el diseño de nuevas profesiones que no solamente tengan relación con los bits y los bytes.

El aprendizaje de nuevos códigos o lenguajes de cómputo son igual de importantes que los códigos de ética y los lenguajes emocionales. Las ingenierías ya no solo serán las carreras que predominen en el mundo automatizado. Las humanidades serán ahora las que nos rescaten del tedio, la desesperanza, la ambición o el éxito de la longevidad humana.

Tener un ingeniero en prompts para Inteligencia Artificial (IA), un científico de datos o un arquitecto cloud, será igual de importante que tener un lingüista educador de IA, un gerontólogo, un abogado especializado en crímenes virtuales, un veterinario especialista enfermedades de mascotas, un diseñador de videojuegos para ancianos, y hasta un filósofo del futuro.

Eso es lo que debemos estar vislumbrando para nuestros próximos profesionistas y espero que las universidades, incluyendo a Tecmilenio, lo vean con más claridad y cercanía.

PROFECO, PROPINAS Y DELIVERY

En la Revista del Consumidor de este mes, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), encabezada por Ricardo Sheffield dio a conocer un análisis de las aplicaciones de envío de comida que operan en México. En su reportaje, la institución se enfocó en el tema del cobro de propinas con resultados contundentes.

Lo más destacado es que Rappi y Jokr recibieron el visto bueno por parte de la autoridad. La Profeco declaró que estas empresas sí respetan el derecho del consumidor al no realizar costos ocultos. Parece no ser una novedad, pero Uber Eats no pasó la prueba. Según la Profeco, los consumidores terminan pagando cantidades adicionales sin darse cuenta al realizar pagos o compras.

Mucho ojo amigos amantes de Uber Eats, pues pueden caer en “prácticas engañosas” que pudieran resultar en pagos adicionales. A menos que les guste regalar dinero. ¿Dónde me formo?

TE OFRECE UNA MANZANA

La empresa de telecomunicaciones izzi no da tregua en su empeño de convertirse en el principal agregador de contenidos del país. Hace unos días anunció que a partir de este mes los clientes de izzitv e izzigo podrán acceder a la aplicación Apple TV. Con esto, los usuarios podrán suscribirse a Apple TV+ para ver sus series y películas, todos los partidos de la Major League Soccer de EU y por supuesto la magnífica serie de Ted Lasso. El lanzamiento de la aplicación Apple TV permite a izzi aumentar su cartera de opciones de entretenimiento en beneficio de sus millones de suscriptores.

TUHABI, ES CONFIABLE

Si lees esto sin los signos de interrogación podrías pensar que es una aseveración. Pero si lees ¿Tuhabi, es confiable? dejamos cierto hilo de duda que valdría la pena aclarar. Eso mismo estoy haciendo con la proptech que se dedica a la compra - venta de casas. No puedo asegurarlo y al mismo tiempo sigo con la duda, máxime si tomamos en cuenta los comentarios que algunas personas han dejado en mi canal de Youtube. Dicho contenido es uno de los que tiene más vistas e interacción dentro de mi limitada audiencia y por lo mismo parece intrigante. En ese video que tiene más de un año de vida entrevisté a un directivo de Tuhabi y a lo largo de estos meses algunos han manifestado opiniones a favor y en contra que no he podido confirmar. Incluso se insinúa que fue pagado y a modo (brincos diera). Sigamos pues pendientes de las respuestas que Tuhabi tiene que dar a sus clientes. La confianza es primordial.