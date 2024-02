Adiós a Taylor Swift en Tik Tok

Puede tratarse de un tema digno para el chismecito de la mañana, pero también puede ser el comienzo de un drama corporativo y tecnológico que va a deprimir a los tiktokers amantes de Bad Bunny o Taylor Swift. La amenaza de que este mismo jueves amanezcas con un TikTok sin canciones de estos artistas, puede ser una realidad si Universal Music Group (UMG) insiste en bajar de esa plataforma el repertorio de todos sus artistas.

El convenio entre TikTok y UMG venció ayer, 31 de enero, y parece que no se renovará después de su enfrentamiento epistolar entre ambas empresas sobre un nuevo acuerdo de licencia.

El sello musical lanzó una carta abierta dirigida a artistas y compositores en la cual acusan a la plataforma de videos de incumplir tres asuntos. Dicen que no tienen una compensación justa para los artistas y compositores, que no cuidan a los artistas humanos de los efectos perjudiciales de la Inteligencia Artificial (IA) y que no hacen nada para mejorar la seguridad en línea para los usuarios de Tik Tok.

Eso creo que ya lo saben muchas personas, pero el tono es digno de un programa de chismes. Según UMG, TikTok está tratando de construir su imperio musical sin pagar lo justo por la música. TikTok, respondió con su propio comunicado de prensa acusando a UMG de anteponer su propia avaricia a los intereses de los artistas y compositores. ¡El drama está en su punto máximo!

Según UMG, TikTok está inundando la plataforma con grabaciones generadas por IA sin hacer nada en contra de ello. Eso es innegable y aunque la distancia con el autotune no es muy lejana, creo que todavía hay artistas humanos que aportan talento.

De no llegar a un pronto acuerdo, los usuarios de TikTok no podrán usar las canciones de esos cantantes en sus videos, y eso es una tragedia para los amantes del lip sync y los challenges musicales. Ya veremos, dijo el tuerto y ahora, el mudo.

IA en ecommerce

Para nadie es un secreto el hecho de que el comercio electrónico sigue creciendo en México y el mundo. Sin embargo, lo que también está creciendo es la feroz competencia entre distintos comercios, sobre todo los que basan su operación en los marketplaces más grandes de la región: Amazon y Mercado Libre.

En ocasiones, la diferencia entre un producto y otro es de unos cuantos pesos, por eso, quien utilice mejor la tecnología podrá tener mejores resultados. Obviamente la IA es una de las principales herramientas tecnológicas que ayudarán a los comercios a mejorar sus ventas.

Ahora, aquí viene la cruda realidad. Según una investigación de Sellesta, firma de publicidad especializada en ecommerce, 91.4% de los gerentes de comercio electrónico brasileños enfrentan competencia en línea de al menos otras 10 marcas, pero a 71.4% de ellos les toma casi 24 horas ajustar el precio de un producto. En México y con menos competencia, 57% de los gerentes de ecommerce requerirían de un mes o más para hacer los cambios.

Es que solo 19.9% de los gerentes de comercio electrónico en México están al tanto de las tendencias diarias del mercado. Eso es como ir a una batalla con los ojos vendados.

Entre ese panorama, Sellesta lanzó su servicio Market Research, el cual, con el uso de la IA, ofrece información fresca, inteligencia competitiva y todo eso en tiempo real. Con la IA es como tener un ejército de robots que hacen el trabajo duro con 90% de precisión dentro de Amazon y Mercado Libre. Además, la IA también te muestra dónde está la competencia, qué están vendiendo, a quién están alcanzando y a qué precio. Suena apabullante y retador pero necesario.

77 años

Durante las épicas batallas regulatorias y mediáticas relacionadas con la apertura del sector telecomunicaciones en México, sonaba seguido el nombre de una firma de abogados. Por esos años, el nombre del despacho jurídico Santamarina y Steta, que preside Jorge León Orantes, se escuchaba constantemente. Por eso reconozco la experiencia de esa firma que este 2024 cumple sus primeros 77 años de servicio ininterrumpido desde su fundación en 1947. En la actualidad, tienen oficinas en la Ciudad de México, Monterrey y Querétaro, además ofrecen servicios legales integrales en 35 áreas de práctica del Derecho. Incluso, brindan asesoría altamente especializada para la participación de capital nacional y extranjero en la prestación de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión y tecnologías de la información, creación y utilización de contenidos, al igual que en la implementación de modelos de negocios innovadores y disruptivos. Ojalá y tengamos oportunidad de ver encender un mayor número de velitas de ese pastelote.

Rudeza innecesaria

No soy muy fan de la plataforma metiche e intimidante conocida en el bajo mundo como el caraelibro o Facebook. Nunca me ha gustado mucho usar esa plataforma con fines personales pues la considero peligrosa, pero respeto a quienes la utilizan de manera silvestre. Sin embargo, creo que decirle al higadito de Mark Suckerberg que tiene las manos manchadas de sangre es una rudeza innecesaria. Si bien la empresa ha hecho muy poco por evitar que varios niños fueran víctima de explotación sexual, tampoco creo que las plataformas de redes sociales pusieran una pistola a las familias para exponer su vida en internet. Esto es un acto de corresponsabilidad y al ver esto me hace preguntar ¿Dónde están los padres? Con todo respeto.

Twitter: @hugonzalez0