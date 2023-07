Acúsalo con mamá Tai

Ahora que están en México las representantes comerciales de Estados Unidos y Canadá, me acordé de mis hermanos. Las pocas veces que peleé con ellos me decían: te voy a acusar con mi mamá. Y lo hacían, sin embargo, muy pocas veces me castigaban porque mi jefa, como muchas otras, emparejaba el partido. “Tu cállate que estás peor”, contestaba.

Por eso me da un poco de ternura y tristeza ver cómo muchos mexicanos nos quieren aplicar la misma amenaza: Los vamos a acusar con mamá Tai. Como si México fuera menor de edad o como si fuera el único gobierno del mundo que defienda los intereses de sus ciudadanos. Muchos quieren ver castigada a la 4T. No será así, ya no aplica, y en materia de telecomunicaciones, menos.

Aún recuerdo aquellos épicos días de la apertura del mercado en los que sonaban las amenazas: “Ya se pronunció la USTR”, “la USTR dice”, “un documento de la USTR acusa”, etcétera y etcétera. Si antes, cuando realmente teníamos gobiernos sumisos y obedientes no pasó nada, no veo por qué ahora sí (¡uy, que mello!) nos castiguen.

La ministra de Comercio de Canadá, Mary Ng y la representante comercial de Estados Unidos (USTR), Katherine Tai, ya están en Cancún. Se trata de la reunión anual de evaluación del TMEC y no un juicio contra México. Menos aún, no es para balconear temas de telecomunicaciones como algunos lo quieren mover.

Es claro que la competencia en el sector sigue igual o peor que hace 10 años cuando se reformó la Ley de Telecomunicaciones, pero no creo que acusarnos con mamá Tai dará algún resultado. Si en las evaluaciones del TMEC sale el tema del costo del espectro radioeléctrico, toparán con pared. El gobierno dirá que es facultad del Congreso aprobar la Ley de Ingresos y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) es quien propone el costo espectro. Así se han aventado la pelota unos a otros durante casi 10 años o más.

Ahora bien, si quieren que mamá Tai nos regañe por tener un IFT debilitado, podríamos preguntar: ¿cuándo fue poderoso y erguido? Aun cuando desde hace años han tenido las herramientas para ser ese verdadero regulador que necesita el país, no lo han hecho. Seamos claros, las empresas prefieren entenderse con un regulador “independiente” y no con un gobierno testarudo. Desean un IFT completo pero negociador que batallar con un regulador opacado y de muy bajo perfil. No quieren tampoco tocar ninguna puerta del Ejecutivo Federal.

Pero siguen creyendo que así ganarán y presionarán a la clase política mexicana. Eso ya no sirve. Ya no funcionan esas formas de hacer negocio. Ya no rifa la presión mediática y menos la acusación furtiva. Cada vez es menos rentable operar cerca del poder político o de los presupuestos públicos. Hagan alianza con otras empresas, con los ciudadanos, con la gente. Así, tal vez tengan más fuerza sus reclamos. A los políticos cada vez más se les resbala.

Más con la gente

Y de esa nueva forma de hacer negocios, más centrada en el sector privado, las pymes y los usuarios finales, tengo un ejemplo. Muchas empresas del sector de tecnología apostaron por mucho tiempo a los contratos con el gobierno dejando sin atender al usuario final y las pequeñas empresas. Silent4Bussines, que encabeza Layla Delgadillo ya se dio cuenta de ese enorme mercado potencial y por eso aumentará su apuesta por este tipo de cliente.

Dentro de muy poco lanzará una serie de servicios de administración y soluciones de ciberseguridad que cuidarán a empresas y familias. Su amplia experiencia y capacidad en la prestación de este tipo de servicios de nivel corporativo podrá ofrecerlo ahora bajo el modelo de suscripción.

Si todavía no los ubicas, Silent4Bussines es especialista en el manejo de Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC), Centro de Operaciones de Redes (NOC), Ciberinteligencia y Consultoría Estratégica. Lo que más llama la atención es su servicio de Ciberinteligencia que engloba estrategias de prevención, detección e investigación de riesgos de seguridad.

Además, vigila el ciberespacio cercano a las empresas e incorpora herramientas de inteligencia artificial para una ciberseguridad proactiva, no reactiva. Incluso cuenta con un equipo especial que realiza Pruebas de penetración y Análisis de vulnerabilidades, Revisión de Código, Servicios de Ingeniería Social, Ciclo de desarrollo seguro. Si alguna vez viste la serie de televisión Mr. Robot, es algo parecido, pero en maya, porque su plataforma se llama Kaxan (buscar).

Trabaja con más de 30 de las principales marcas y tecnologías de ciberseguridad. Tiene más de 20 certificaciones en materia de gestión empresarial y seguridad informática. Pero, además, ha dado servicio a más de 50 instituciones públicas y privadas en el sector financiero, salud, retail entre otros. Silent4Bussines es una joven empresa mexicana a la cual solo le falta decir: masco chicle, pego duro y tengo chavas de montón…

También en Farma

El uso de la tecnología en la manufactura de los medicamentos también juega un papel fundamental. Grupo Collins, compañía que encabeza María Teresa Tirado Díaz, anunció la apertura de una nueva planta para la producción de tabletas y cápsulas, con una inversión de 30 millones de dólares.

La empresa tapatía con 56 años de historia fundada por Baltazar Tirado Escamilla instaló líneas de producción con tecnología de compresión directa y granulación. Todos los días se aprende algo y hoy aprendí que la granulación permite aumentar el tamaño de las partículas de un fármaco y formar estructuras mayores, los gránulos. La compresión directa es un proceso que permite que los materiales en polvo se compriman, sin cambiar las propiedades físicas y químicas del fármaco. Estos métodos permiten la fabricación de miles (literal) de comprimidos a gran velocidad por vía húmeda o vía seca.

Esta nueva tecnología en la nueva planta de Grupo Collins, permitirán incrementar en 20% la producción de sólidos. Además, generará más de 250 nuevos empleos y alrededor de 1,200 empleos indirectos. Grupo Collins está integrado por 5 empresas, cuenta con 6 plantas de producción, más de 1,800 colaboradores y 400 marcas de productos.

Columnista y comentarista

Twitter: @hugonzalez0



Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.