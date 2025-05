Motos y scooters eléctricos, próximos blancos de extorsión

En una ciudad donde cada día los policías extorsionan a los motociclistas, donde todos hemos visto en videos en redes a muchos de ellos amedrentando, amenazando, golpeando y hasta sembrando paquetes con droga cuando, los que paran en estos vehículos de dos ruedas, se les ponen al brinco.

En esa ciudad donde la ciudadanía tiene la percepción más negativa a nivel internacional de su propia policía, vista como un aparato extorsionador, represor y aliado del crimen organizado, en esa ciudad, la jefa de gobierno Clara Brugada parece haber cedido a las presiones y dará una carta mas de extorsión a los que son percibidos como delincuentes con placas.

El próximo 20 de mayo, bajo el pretexto de salvar vidas, la jefa de gobierno mandará la iniciativa a revisión para hacer modificaciones al Reglamento de Tránsito y regular motos, bicicletas y scooters eléctricos, privándolos de las ciclovías seguras, exigiendo que tengan una placa y otras medidas que, para muchos expertos, serán un regalo adelantado de Navidad para los policías extorsionadores y dejarán millones de pesos en ganancias, formales e informales, por estas vías.

“No nos hagamos tontos, todo esto se trata de dinero y extorsión, Clara Brugada nos está traicionando con estas medidas que nos ponen, a los que usamos scooters y motos, en charola de plata para las mordidas”, dice la lectora P. Sánchez, quien como madre de familia ha encontrado en su pequeña moto electrica una aliada para llevar a su hija a la escuela de forma segura por la ciclovía y asistir a su trabajo. Ahora teme que por ser un vehículo que corre a más de 25 kph, velocidad que ella nunca levanta, tenga que arriesgarse fuera de las ciclovías.

Como mencionamos, bajo el pretexto de la seguridad vial, han aparecido carteles digitales sobre las motos y scooters y ya se ha filtrado alguna información sobre la propuesta. Curiosamente, las cifras que se manejan como datos oficiales y que aluden al tercer trimestre de 2024, muestran que casi un 50 por ciento de los casi 20 mil accidentes viales, involucran a motocicletas. Sin embargo, estas cifras se refieren a vehículos de motor de gasolina y para muchos ciudadanos, se está tratando de incluir mañosamente a los scooters y motos eléctricas.

“Si Clara Brugada en verdad quisiera salvar vidas y aumentar la seguridad vial, lo primero que debería de hacer es regular a los repartidores de comida rápida motorizados que son un verdadero peligro vial, luego intervenir los gigantescos baches que se encuentran en la mayoría de nuestras calles y que afectan incluso a autos de cuatro ruedas. Estos mismos baches o boquetes son a veces tan profundos que dañan a los vehículos grandes, ya no digamos a una moto. Podrían resultar mortales y han sido la causa de muchos de los accidentes que menciona. Que comience la señora por enfrentarse a la mafia que año cubre con chapopote de mala calidad nuestras calles, para que este material tenga un limitado tiempo de uso y volver cada año a inflar presupuestos”, afirma el lector Raymundo G.

A este respecto, otro usuario de las ciclovías, Fernando N., nos mencionó que le parece una gran hipocresía que Brugada afirme que con estas medidas no se busque frenar el avance de la movilidad alternativa. “Lo que se busca es meterla al caudal de los ingresos anuales y al mismo tiempo proporcionar nuevas vías de extorsión a una de las policías más corruptas del mundo: la mexicana. Ya me imagino, si se aprueba dicho cambio al reglamento, los incidentes que se van a suscitar con nuestros finos mordelones a todo aquel que no se deje: madres y padres de familia amedrentados por policías para dar mordida, jóvenes abusados por la autoridad y hasta acusados de delitos con siembra de estupefacientes, motos y scooters eléctricos confiscados en camionetas, va a ser un verdadero caos, hay que tener las cámaras de celulares listas para difundirlo”.

A este respecto, nos escribió un experto en política de ciudad, quien cree que esta medida representa para la jefa de gobierno Clara Brugada lo que llama un Harakiri o un caballo de Troya. “Si la medida fue ocurrencia de Brugada, no hace sino mostrar su ingenuidad a nivel político (Harakiri). Por el contrario, si la medida le fue presentada por asesores o por otros grupos (caballo de Troya), por experiencia sé que hay propuestas muy bien calculadas para bajar la popularidad de políticos y que provienen de dobles agentes o infiltrados en su propio círculo, mismos que responden a agendas externas”.

La medida busca que todo vehículo eléctrico que supere los 25 kilómetros por hora sea considerados vehículos motorizados, cuenten con placa y tarjeta de circulación ($$$$$$$$$), pero lo más grave y riesgoso: que no circulen por ciclovías. Esto, como en el caso de la lectora que viaja con su hija y tantos otros, pondrá en verdadero riesgo a menores de edad.

Al hacer un escaneo a las principales ciclovías de Insurgentes y Reforma descubrimos que muchas de estas motos eléctricas y algunos scooters de alta gama, si bien pueden superar los 25 kilómetros por hora, no exceden esta velocidad y la gran mayoría, podríamos decir que hasta el 90 por ciento de los usuarios utiliza casco. Lo que sí nos sorprendió fueron las malas condiciones de las ciclovías principales. Tan solo el tramo de Insurgentes que va de la colonia Nápoles hasta la Roma y Condesa, está colmado de baches mortales, coladeras con desniveles, líneas de tubería subterránea que nunca fueron tapadas. Por ahí debería comenzar la seguridad vial que pregona la jefa de gobierno.

Mientras tanto los negocios de venta de scooters y motos eléctricas aumentan en la ciudad con cada vez más modelos híbridos. Y también aumentan los casos de madres y padres de familia, así como estudiantes y oficinistas que han encontrado en estos vehículos no contaminantes un aliado para cumplir con sus diarios desplazamientos.

Ya sea Harakiri o caballo de Troya, esperamos que a la par de la propuesta, Clara Brugada lance otra que contemple la inclusión de estos vehículos en las ciclovías, la protección y antiextorsión de los usuarios, prohibiendo la confiscación, la revisión con operativos y otras modalidades que una de las policías más corruptas del mundo: la mexicana, suele implementar en su enferma visión de ver a los ciudadanos como cajeros automáticos y no como personas.

