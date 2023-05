Asesinad@ por montachoques

¿Quién protege a los montachoques? ¿Por qué tienen la desfachatez de operar a plena luz del día en avenidas colmadas de cámaras de vigilancia? ¿Quién está detrás de ellos y la impunidad con la que operan?

El día de hoy titulamos así a nuestra columna, porque, debido a que el tema parece rebasar a las autoridades, será cuestión de tiempo antes de que el primer ciudadano capitalino sea asesinado por alguna de estas micromafias, quienes, sabedoras de que son apadrinadas por algún o algunos pelafustanes mafiosos que operan desde las sombras, no dudarán en dispararle a esa víctima o golpearla hasta la muerte.

No sabemos si pasarán días, semanas o meses, pero debido a que desde hace casi dos años aparecieron los montachoques en el mapa de las nuevas modalidades de extorsionadores, sólo nos estamos anticipando al futuro... ni modo... somos pesimistas en este espacio... pero además sabemos que, en una ciudad sin ley, estas bandas miran a los ciudadanos únicamente como ganado útil para sacar la raya del día y repartir a los de más arriba.

No sabemos si la primera persona en ser asesinada por los montachoques será un hombre o una mujer, no sabemos si será una madre o padre de familia, no sabemos si en estos momentos vive sus últimos días de alegría en este mundo porque en los días, semanas o meses siguientes, será asesinad@ por una bala, por un arma punzocortante o por los puños de varios.

Lo que sí sabemos es que una vez muerto o muerta, los funcionarios que actualmente están a cargo de la seguridad pública en la ciudad, los funcionarios que están a cargo del gobierno capitalino, los funcionarios a cargo de la vigilancia por medio de cámaras instaladas en toda la ciudad, los funcionarios que han hecho un raquítico número de detenciones en cada delegación, casi siempre con salida de puerta giratoria en 72 horas, finalmente, esos mismos funcionarios, después del primer muerto, saldrán de su letargo debido a la presión mediática y darán un conmovedor anuncio en el que afirmarán que se "investigará hasta las últimas consecuencias lo ocurrido", que "no se tolerará más a ningún grupo de montachoques” y que “se realizarán operativos en calles, avenidas y circuitos viales, tanto en la ciudad como en Edomex".

Ya lo dijimos... no sabemos si la primera víctima asesinada por montachoques será una madre o un padre de familia, pero si lo es, imaginamos a nuestros colegas de la prensa cubriendo su funeral, a nuestros compañeros fotógrafos sacar fotos a su viuda o viudo, junto con sus hijos llenos de lágrimas. Será un momento de indignación a nivel local y nacional. Y finalmente, después de meses y meses de denuncias y peticiones, las autoridades pondrán cartas en el asunto con la energía que el asunto requirió desde el principio.

Igual que el meme del perrito que duerme en una cama y despierta con modorra, nuestras autoridades harán un publicitado montaje... perdón, operativo, con patrullas desplegadas en la ciudad... y finalmente esos policías de moto a quienes no se les va un número de placa que no circula para extorsionar, de pronto se les borrarán las cataratas de los ojos y ubicarán mágicamente en las calles a sus socios... perdón, a estos delincuentes.

Sí... aquella mujer u hombre que será asesinad@, no sabemos si a la luz del día en alguna transitada avenida o en alguna vía rápida como periférico norte, será el mártir que finalmente ponga el reflector sobre el tema. Y...nuevamente, las preguntas saldrán a la luz ¿quiénes protegen a los montachoques? ¿Cómo han podido operar por casi dos años en medio en la total impunidad? ¿Por qué son invisibles para las cámaras de vigilancia de la costosa red desplegada en toda la ciudad con el pago de nuestros impuestos?

Sí... muchas preguntas saldrán a la luz... y no somos médiums, ni somos oráculos... pero, conociendo la idiotez de nuestros delincuentes capitalinos, sus complejos que derivan en violencia reactiva, su necesidad de mostrar poder ante el ciudadano que se hace de palabras con ellos, su fanfarronería por sentirse protegidos por un sistema corrupto... anticipamos, por todo ello, muchas oraciones al hombre o la mujer que será muerto próximamente por los montachoques... esperamos equivocarnos... en verdad queridos lectores... esperamos equivocarnos.

homerobazanlongi@gmail.com

Twitter: @homerobazan40