Brian Rolapp: ¿El hombre que puede modernizar al PGA Tour?

De ser el encargado de los derechos de transmisión en la NFL, las redes sociales, las ventas, NFL Network y prácticamente todo lo relacionado con la comunicación e imagen en la Liga de mayor crecimiento en el mundo, Brian Rolapp pasó a convertirse en CEO del PGA Tour. Se trata de un puesto nuevo dentro del circuito de golf más importante, creado después de la salida de Jay Monahan, quien tuvo que ceder el cargo de comisionado por su cuestionado manejo frente al surgimiento de LIV Golf y la entrada de nuevos inversionistas, como Fenway Sports Group (FSG).

La misión de Rolapp es clara: Aumentar la audiencia, rejuvenecer el perfil del golf, acercarlo a nuevas generaciones y modernizar un deporte que, injustamente o no, muchos tachan de anticuado.

Uno de los primeros temas en la mesa es el formato del Tour Championship, el evento final de la temporada, que nunca encontró la fórmula ideal bajo Monahan.

Rolapp creó un nuevo comité, bautizado como “Para el futuro de la competencia”, encabezado por Tiger Woods, como presidente, y con la asesoría de Theo Epstein.

Aunque en el golf su nombre no suene familiar, Epstein es considerado una de las mentes más brillantes en el beisbol moderno. Fue el gerente general que rompió la “Maldición del Bambino” con los Red Sox y, más tarde, la de la “Cabra” con los Cubs.

El gran reto será encontrar un balance entre los intereses de jugadores e inversionistas y la necesidad de ofrecer productos más dinámicos, espectáculos pensados en el consumidor final. Modernizar, sin traicionar la esencia del golf.

La temporada 2026 marcará la primera prueba de Rolapp. Ahí empezaremos a medir el rumbo de su gestión y a descubrir si realmente los aficionados serán finalmente escuchados... O si seguirán siendo la última prioridad en un deporte que aún busca su lugar en la era del entretenimiento global.

Abraham Neme

Director General GOLF SHOT

@abrineme @golfshot_mx