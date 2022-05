Llega la hora de la verdad para el apapachado Fernando Ortiz

Con el inicio de los cuartos de final, regresan las responsabilidades de los equipos que —por historia o presupuesto— están obligados al título. Y se tienen que dividir de esa manera, porque en los últimos años Tigres ha dominado en la cuestión de la cantidad de dinero que invierte para tener una de las mejores plantillas, mientras que América o Guadalajara (lleguen como lleguen) siempre serán señalados en esta instancia.

Hoy, el América arranca serie contra el Puebla en esta Liguilla, a la que se clasificó de manera directa después de un arranque de torneo malísimo, con un hombre en la dirección técnica que no sirvió para maldita la cosa en cuestión de saber plantear y ganar los duelos de eliminación directa (a Santiago Solari lo echaron las dos ocasiones anteriores en cuartos), y que dejó al equipo en el último lugar de la tabla, siendo el hazmerreír de la Liga. Luego llegó Fernando Ortiz, impuesto por los mandos medios que no dejan de grillarse unos a otros y quizá alejado de eso, el exdefensor argentino le dio orden al equipo y encontró la manera de convencer a un grupo que evidentemente ya no quería a su anterior entrenador, y eso se reflejaba en la cancha.

Solamente con eso, le alcanzó para hilar una serie de victorias y un empate en el último partido, para quedarse con la cuarta posición. Pero ahora, Ortiz y compañía tendrán que asumir la responsabilidad que tienen como parte de una institución como la americanista. En este equipo no se permite quedar en los cuartos de final, como ha sucedido en los torneos anteriores, y deben salir con su mejor versión, la cual supera por mucho todo lo que han hecho a lo largo del Clausura 2022. Es decir, en ningún momento del campeonato hemos visto lo mejor de este América y es tiempo, en esta fase final, de que lo saquen a relucir.

De lo contrario, no la tendrán fácil con un Puebla que ha perdido brillo, sorpresa y fuerza. Nicolás Larcamón ha pasado de ser el técnico de moda a ser un sobreviviente del sistema, porque aunque volvió a meter a La Franja a la Liguilla, su cierre y los errores en la repesca contra el Mazatlán lo bajaron de los equipos considerados más equilibrados de la competencia.

Y si los futbolistas del América y su técnico no entienden eso, que van contra un equipo que ha dejado de estar de moda, se arriesgan a volver a hacer el ridículo, algo que debería estar penadísimo en esta institución, que ya no aguantaría otro papelón como el que hicieron contra Pumas en el Apertura y frente al Pachuca en el Guardianes 2021.

@gvlo2008

[email protected]