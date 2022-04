Las viudas de Javier Hernández deberían ver jugar a Víctor Guzmán

No cabe duda que los promotores de Twitter solamente quieren apantallar a la fácil, sin profundizar en algunas otras opciones de las que podrían hablar. Un ejemplo es ser tan necios al momento de promover que jugadores como Javier Hernández y Alan Mozo sean convocados por Gerardo Martino para la Selección Nacional.

Y lo peor es que, en su realidad, no aportan la información completa de lo que están solicitando; es decir, quieren tener razón a partir de una estadística o de un defensor que sabe centrar, pero se quedan cortos en los argumentos. Va de nuevo, en el caso de Hernández, no regresará con la Selección porque sus indisciplinas, su soberbia y un mal manejo que le dio a situaciones fuera de la cancha no fueron bien tomadas en el seno del equipo mexicano, ni por el cuerpo técnico encabezado por el Tata.

En el caso de Mozo, inundan el timeline desviviéndose en elogios para los centros del jugador de Pumas, quien es cierto que —como defensa lateral— tiene buena proyección al frente, pero también tiene muchas carencias en la que se supone es su principal labor, la de ayudar a dar solidez en la zaga. Y si no, tan sólo hay que ver el gol del Cruz Azul en el pasado juego por las semifinales de la Concachampions en CU. Desde ir mal perfilado a la marca, hasta dar toda la ventaja al ofensor, pero bueno, el joven manda buenos centros y eso parece bastarle a algunos.



Pero esos mismos no amplían su horizonte hacia otros jugadores que podrían aportar más al equipo mexicano, y que al no tener tanta publicidad, al no tener amigos en los medios de comunicación, pueden pasar desapercibidos.

Tal es el caso de Víctor Guzmán, del Pachuca, que si bien tuvo un castigo tras arrojar positivo en un control antidopaje, ya cumplió su sanción y ha retomado un buen nivel. Es un jugador que genera y que puede cargar con el ataque de un equipo, como lo ha hecho con los hidalguenses; tiene gol y, cuando entra en disciplina, también tiene desgaste. Pero como no comparte videojuegos con comunicadores y no vive en Instagram, pareciera que no tiene las credenciales para que pidan su convocatoria como con otros por los que lloran e inundan las redes en un intento desesperado porque los convoquen.

En fin, cada quien sus gustos, pero así como Juan Pablo Vigón, de Tigres, Víctor Guzmán, de Pachuca, pudiera ser una mejor opción para Martino, gracias a su buen futbol.

@gvlo2008

[email protected]