Aunque a muchos no les guste, aunque haya quien prefiera huir de sus responsabilidades, en esta reclasificación está muy marcada la diferencia entre aquellos clubes que están obligados a avanzar a los cuartos de final del Clausura 2022 y los que no tienen ese grado de responsabilidad. Vayamos serie por serie para desmenuzar los duelos de este inicio de la fase final del torneo.

Guadalajara vs Pumas. A esta serie, el cuadro rojiblanco llega como favorito y tiene que responder a ese llamado de su afición para cumplir con las expectativas que se han generado luego de que Ricardo Cadena volvió a hacer de este equipo justo eso, un equipo de futbol, y no la payasada en la que lo convirtió Marcelo Michel Leaño.

Hoy, el Guadalajara llega en mejores condiciones a este partido, tanto futbolísticas como sicológicas, si se toma en cuenta el golpe que recibió Pumas a mitad de semana con la derrota en la final de la Concachampions ante el Sounders. Y no es restar mérito a Andrés Lillini por el trabajo que ha hecho, pero la realidad del equipo universitario es que no le alcanzará para competir.



Cruz Azul vs Necaxa. Jaime Lozano logró recuperar al Necaxa de una depresión futbolística que lo tuvo arrastrándose en los últimos lugares de la tabla, lo revivió y lo metió a la repesca, en la que luce como uno de los equipos, —si no es que el único—, que aunque desfavorecido puede dar la sorpresa. Y eso justo es lo que debe evitar el Cruz Azul, que parece desde hace varias jornadas estar alejado del compromiso que requiere una institución como esta.

El equipo cruzazulino y Juan Reynoso deben olvidarse de grillas y volver a conectarse con la obligación que siempre traen en la espalda, y poner seriedad a esta reclasificación, porque no llegar ni siquiera a cuartos de final será la peor manera en que saldría de la institución el técnico.

Monterrey vs Atlético San Luis. Si el equipo regiomontano no quiere convertirse en el hazmerreír de este fase de reclasificación, no solamente tiene que eliminar a los potosinos, sino que tendrá que hacerlo con autoridad, sin dar pie a las dudas o polémicas. El equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich es el que carga con mayor obligación de todos los que están en esta reclasificación y fracasar, como ya le ha ocurrido desde que se instaló de nueva cuenta esta instancia, sería imperdonable.

Puebla vs Mazatlán. Los poblanos tendrían que ser marcados como favoritos, salvo por una cosa: terminaron la fase regular del torneo con tres derrotas consecutivas y serios cuestionamientos sobre su entrenador, Nicolás Larcamón, quien no logró levantar al equipo para tener un mejor cierre del que hoy ha generado dudas de su capacidad para enfrentar esta fase final sin terminar siendo una enorme decepción, luego de toda la expectativa generada.

@gvlo2008 - [email protected]