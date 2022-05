Gerardo Martino y la evaluación constante en la Selección Nacional

La preparación de la Selección Nacional para la Copa del Mundo Qatar 2022 debe contemplar, además de los juegos amistosos, la evaluación constante de los futbolistas que Gerardo Martino tiene en la mente para que formen parte del equipo con el que cerrará su ciclo como entrenador del conjunto mexicano. Así es. Por ahora, el Tata no tiene pensado renovar, pero eso no significa que no busque lavar su imagen como entrenador, después del desastre que ha sido este tiempo en el proceso del argentino.

Y dentro de esa evaluación constante, entrarán los futbolistas que hoy están concentrados en Dallas, pero más aún los que tienen nula o poca actividad con sus clubes. Es lógico que el entrenador nacional quiera que aquellos elementos con los que jugará la Copa del Mundo estén bien, ya que para él será la carta de presentación con la que vaya al siguiente club o selección.

Difícilmente, el Tata convocará a un jugador que no esté en estos momentos con él. Es prácticamente imposible, debido a que tiene bien estructurado el diseño de su equipo para ir a Qatar. Sin embargo, lo que sí puede suceder es que alguno de los que se sentían intocables, pudiera perder puntos y ante su pobre participación con el equipo al que pertenece, pierda la opción, por más que haya sido un elemento de confianza para Martino en los últimos años.

Y para aquellos futbolistas que están en esta situación, como Diego Lainez, sería importante que les cayera el 20, lo mismo que a su gente cercana, de que pretender seguir en Europa no es la mejor opción. Por ejemplo, a Orbelín Pineda lo quieren de vuelta las Chivas, en donde tendría actividad y sería un elemento importante, con la constancia que hoy le pide Martino. Ahí viene la gran pregunta para estos hombres: ¿Qué quieren, aferrarse a la banca en un club de Europa, o asegurar su convocatoria al Mundial?

Hoy, Martino se ve relajado, ya sin la tensión de la eliminatoria a cuestas. Se tiene que centrar en la elección de lo mejor con lo que puede llegar al Mundial, sin meterse en polémicas de antaño de por qué no lleva a uno u otro que hoy no están en su listado. Eso no sucederá, el argentino y su grupo de trabajo lo tienen bien claro y, aunque difícilmente dirá en estos momentos el porqué de su decisión, tiene que ver con la disciplina y con la soberbia de aquellos que faltaron a las reglas y, antes de reconocer su error, piensan que están por encima de la Selección.

Claro que no todo es color de rosa para el estratega nacional, porque tiene pendientes, y muchos. No puede pensar que ya cumplió por el simple hecho de haber clasificado a Qatar. Porque aunque en sus planes no esté continuar con la Selección Mexicana, necesita hacer una buena Copa del Mundo.

@gvlo2008

[email protected]