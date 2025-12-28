“No es por intrigar” pero “El fantasma de la ópera”, vuelve a revolucionar la marquesina teatral de la CDMX.Morris Gilbert lo volvió a hacer en grande. Una puesta en escena vanguardista, llena de sorpresas, voces espectaculares y una producción inmejorable. La mancuerna con Claudio Carrera y OCESA teatro y Morris se ha convertido en el sello de garantía en los escenarios mexicanos. Juntos presentan en nuestra capital mexicana, el aclamado enfoque escénico que el director y escenógrafo Federico Bellone desarrolló en Italia y España. Se trata de una puesta “intimista, pero no menos espectacular”, que combina fondos pintados a mano, proyecciones, trampantojos e ilusiones para trasladar al público a la mística Ópera de París con una narrativa visual ágil y cinematográfica. En esta versión, Bellone concibió una escenografía de gran detalle artesanal que dialoga con la tradición del teatro pictórico: telones y cicloramas pintados a mano (obra del artista italiano Rinaldo Rinaldi), integrados con una imponente escenografía giratoria para crear transiciones fluidas entre el escenario, los camerinos, el lago y la guarida subterránea de El Fantasma. En México la adaptación de escenografía es supervisada por el escenógrafo Emilio Zurita. La escenografía fue transportada desde Italia en 3 contenedores de carga. 13 telones monumentales pintados a mano por Rinaldi, 5 cambios escenográficos, 5 toneladas de peso total de la producción, 3 sistemas de escenografía automatizada incluyendo un elevador para el órgano monumental del Fantasma, 4 tipos de fuego artificial y más de 3 tipos de pirotecnia… Esta nueva puesta, se estrenó el pasado 06 de noviembre y está a teatro lleno desde entonces. Es la tercera vez que se representa en nuestro país. La primera fue en 1970, protagonizada por Raúl Astor y Lucía Méndez. Después, en 1999, el mismo productor Gilbert, presentó una impactante y exitosa versión en el extinto “Teatro Alameda”, que duró 400 representaciones. Inspirada en la novela de Gaston Leroux de 1910, “Le Fantôme de L'Opéra”, se convirtió en “El fantasma de la Ópera” de Andrew Lloyd Webber cuenta la historia de una misteriosa figura enmascarada que acecha bajo la Ópera de París, ejerciendo un reinado de terror sobre todos los que la habitan. Se enamora perdidamente de una joven soprano, Christine Daaé, y se dedica a cultivar sus extraordinarios talentos, empleando todos los métodos tortuosos a su alcance. La espectacular partitura incluye temas como “La música de la noche”, “Todo lo que te pido”, “Deseando que estuvieras aquí otra vez”, “Carnaval” y la icónica obertura del título. El 9 de octubre de 1986, este clásico se estrenó en el Her Majesty’s Theatredel West End londinense. Dirigido por Harold Prince y protagonizado por Michael Crawford y Sarah Brightman. El montaje sorprendió por su ambición visual: una escenografía monumental, efectos especiales innovadores y momentos icónicos como la caída del gran candelabro sobre el público. El éxito fue inmediato. Dos años después, en 1988, el musical llegó a Broadway, donde se convertiría en la producción de mayor permanencia en la historia de Nueva York, con más de tres décadas ininterrumpidas en cartel. El Fantasma ya no era solo un personaje: era un símbolo del poder del teatro musical. Con el paso del tiempo, El Fantasma de la Ópera se expandió como pocas obras lo han hecho. Ha sido presentado en más de 200 ciudades, traducido a más de 20 idiomas y visto por más de 160 millones de espectadores alrededor del mundo. Entre las ciudades clave de su recorrido histórico destacan: Londres, donde continúa siendo uno de los musicales más longevos del West End. Nueva York, donde redefinió el estándar de las grandes producciones de Broadway. París, escenario natural de la historia y sede de montajes memorables. Hamburgo, Tokio, Sídney y Toronto, ciudades donde el musical consolidó su carácter internacional. Madrid y otras capitales hispanohablantes, donde las versiones en español acercaron la obra a nuevas audiencias. La figura del Fantasma (trágico, brillante y profundamente humano) es hoy uno de los personajes más complejos y fascinantes del teatro musical. A casi 40 años de su estreno, El Fantasma de la Ópera no es solo un musical: es un fenómeno cultural que demostró que el teatro puede ser espectáculo, emoción y arte en una misma experiencia. Su historia continúa resonando en cada nota, en cada máscara y en cada teatro donde el Fantasma vuelve a surgir desde las sombras para recordarnos el poder eterno de la música y la pasión.

Para cerrar con broche de oro, vengan desde aquí algunas notas cortas. Se rumora que tras su reconciliación Guillermo Arriaga y Alejandro González Iñarritu, planean muy en secretito, hacer una secuela de “Amores perros”, con las novedades tecnológicas y partiendo de la misma historia. Sería interesante descubir que sucedió con los personajes de la emblemática historia a lo largo de los años transcurridos. Gael García Bernal y Vanesa Bauche, 25 años después. Sería atractivo o no, habría que ver el enfoque y la historia… Adal Ramones convirtiéndose en un clásico teatral con su “Cuento de Navidad”. Lo que comenzó como un emprendimiento leva mas de tres temporadas y contando. Adal haciendo una recreación de un anciano sabio y refulgente, quien entre bailes, canciones y sorpresas escénica. A teatro lleno, parece que se convertirá en tradición teatral de fin de año…

