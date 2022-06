El nuevo “engaño” a la afición del Guadalajara

De nueva cuenta, en el Guadalajara demuestran que no saben hacer las cosas de acuerdo con la grandeza y lo que representa una institución como a la que sus directivos parecen no tener claro que pertenecen. La llegada de Alan Mozo como el principal refuerzo para la siguiente temporada es una muestra más de que no se hacen las cosas de forma correcta, por más que en redes sociales lo presuman.

Muchos millones de dólares se han gastado las Chivas en la llegada del lateral derecho, cuando se suponía que no había dinero y cuando —siendo sinceros— esa zona del terreno de juego no parecía ser una prioridad para este equipo, o al menos no con un futbolista como el exjugador de los Pumas, quien tiene un serio déficit en cuanto a labor defensiva.

El Guadalajara corre el riesgo de que se convierta en un nuevo Cristian Calderón, quien llegó como lateral izquierdo, pero que en el último torneo terminó jugando como extremo, más allá de que nominalmente era uno de los cinco defensores en el esquema.

Y no hay que olvidar que Mozo no tiene antecedentes de buen comportamiento fuera de la cancha, algo de lo que ha adolecido el Guadalajara durante varios de los más recientes torneos. La disciplina no ha sido una virtud de este equipo, por más mano dura que aparentemente ponga el director deportivo.



Pero lo de Mozo y aquello de que no hay dinero no es el peor “engaño” para la afición de las Chivas, que demandaba, que exigía, un refuerzo importante en zona de definición y aún no lo tiene, y probablemente no lo tenga. Porque no debe estar nada contenta por el arribo de Fernando González, o es que... ¿en verdad necesita este equipo a ese jugador?

Porque la continuidad de Ricardo Cadena puede tomarse como normal, aunque no deja de ser un ejemplo de la nula capacidad del director deportivo para gestionar y encontrar al técnico ideal. El gran problema es que quieren vender una imagen de que están trabajando arduamente y que están buscando lo mejor para el equipo, cuando —seamos sinceros— están muy lejos de eso.

La muestra es que este equipo no ha levantado, por más buenas rachas que tenga.

En verdad que quieren jugar con la inteligencia de la gente y eso es lo que no se debería permitir. Más allá del cuento eterno de que es muy difícil fichar jugadores para las Chivas, lo cierto es que al —día de hoy— van muy lejos de lo que este equipo necesita para destacar.

@gvlo2008

[email protected]