Jorge Torres Nilo fue explícito: “He dado positivo de Covid; afortunadamente, gracias a Dios, tengo síntomas muy leves. [Quiero] invitarlos a que sigámonos cuidándonos entre todos. A algunos nos dan síntomas, a algunos no; hagámoslo por los demás”. Palabras del jugador de Tigres, quien —con honestidad y de manera directa— informó que es uno de los más de 565 mil contagiados por el maldito virus.

Poco antes, la Liga MX hizo un ridículo monumental. En un comunicado a medios, informaba: “En seguimiento a los protocolos de salud pública y de la Liga MX, el club —Tigres— realizó una prueba de Covid-19 a uno de sus jugadores. El resultado que arrojó fue positivo y asintomático”.

Algo similar sucedió con el informe sobre Uriel Antuna. En automático, se informó que era asintomático, pero días después la mentira fue evidenciada por la esposa del jugador, al subir un video en el que lo mostraba con fiebre, tirado en una cama, donde se sentía pésimo.

No por no decirlo, deja de existir. Ha sucedido en decenas de ocasiones, desde no mencionar nada cuando hay actos de violencia en los estadios, dopajes y ahora con los contagiados de Covid-19. Ocultar información no es mentir, pero sí intentar desviar la atención pública de un tema que no les conviene que se sepa a profundidad. Lo de Torres Nilo y Antuna, lo mal que la pasó Julio César Domínguez en el hospital, producto de una complicación derivada del Covid, o lo lenta que ha sido la recuperación de Oribe Peralta, son ejemplos de que este virus no está exento de atacar duramente a jóvenes, sanos, deportistas y fuertes.

Es por eso que cuando futbolistas se ventilan, como Jonathan Orozco, Alexis Vega, Diego Reyes, Eduardo Vargas, el propio Antuna, Dorlan Pabón, Hugo González y Santiago Giménez, los clubes deben actuar rápido, sancionar y darlo a conocer.

Hay equipos que trabajan por el bien de sus jugadores, como Tigres, que la próxima semana tendrá reunión con el secretario de salud de Nuevo León para profundizar sobre los cuidados a sus futbolistas; claro, todas las medidas deben ser aplicadas por los jugadores; si no, no sirve de maldita la cosa.

La Liga MX debe hacer lo propio y tener la información correcta antes de dar a conocer los casos de Covid, porque sólo cae en imprecisiones que pueden ser peligrosas. Y lo peor, no minimizar los casos, porque el virus sí puede ser fatal en jóvenes. La cifra de muertes de entre 20 y 30 años de edad cada vez es mayor. Por eso, ocultar o desinformar es una torpeza.

Atlante tuvo 15 contagiados y la Liga de Expansión los dejó hacer presentación pública de su uniforme, de su equipo y de su presumido regreso a la Ciudad de México. Acto seguido, pospone el partido inaugural en el estadio de la Ciudad de los Deportes por la cantidad de contagios. Parece que no aprenden.

