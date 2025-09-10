México no ofrece garantías de nada en el Mundial 2026

Seguimos en las mismas, no hay gran avance. Lo más sensato es no hacerse ilusiones con este puñado de futbolistas y cuerpo técnico que no garantizan lo que tanto alardean cada que se acuerdan: “Seremos la mejor Selección Mexicana en la historia de los Mundiales”.

El Tricolor no está, en este momento, para cosas importantes en su Copa del Mundo. Quién sabe si lo esté, si le alcance el tiempo para presentar un equipo decente y que —mínimo— compita después de la fase de grupos.

Es penoso ver al conjunto nacional con tan bajo nivel de juego, deforme en el campo y con evidentes dudas del entrenador, pero hay “buen ambiente”, dice el Vasco Aguirre. Sólo le faltó agregar la clásica: “Pero tenemos salud”.

La Selección no es lo que esperábamos a estas alturas. Pensábamos que, a tan poco tiempo del Mundial, ya se tendría un auténtico cuadro base, para “calarlo” en los amistosos y que rodara todo lo posible, con el fin de llegar pleno y muy bien trabajado a la inauguración, pero Javier Aguirre no deja de sorprendernos con sus cambios y experimentos en cada partido; no se cansa de ver jugadores.

Es increíble cómo se desperdicia el valioso tiempo que queda en observar futbolistas, cuando ya casi tiene 20 partidos dirigidos.

La Selección transita entre la desidia del director técnico y el deficiente juego colectivo e individual del equipo.

El conjunto nacional no es del agrado de los aficionados. La gente no conecta con la Selección porque no les transmite nada, no los contagia y eso es indiscutible, le guste o no a Javier Aguirre, quien nos quiere hacer creer lo contrario. Necesita salirse de su burbuja el entrenador.

Ya sólo quedan cuatro partidos en el año para México, dos en nuestro país.

Ojalá que todos los que forman parte de la Selección quieran cambiar el rumbo, pero se ve difícil, por lo que nos han ofrecido.

Si ahora nos agarran España, Francia, Portugal, Argentina, Países Bajos o Inglaterra, nos hacen pedazos.

Triste, pero dura realidad del futbol mexicano.

@elmagazo