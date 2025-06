Menos Aguirre, más Almada

Javier Aguirre no cambió. Volvió —por tercera vez— a la Selección Nacional con las mismas ideas, estrategias y modos de juego. Regresó por la petición (o súplica) de su amigo Juan Carlos Rodríguez, exalto comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, para arreglar el desastre de colocar a Jaime Lozano como técnico de la Mayor, porque la prioridad de la Bomba no era cómo iba a jugar el equipo.

La nueva era del Vasco nos sumerge —otra vez— en su mundo, sus maneras de enfrentar los juegos, de entenderlos... Su visión de cómo se consiguen los objetivos. Aguirre no arriesga, no es atrevido. Su estilo no es vistoso, no contagia, no deslumbra; es pasivo, no activo. Todos los equipos de Javier luchan, pelean, “muerden”, se desviven por la marca, defienden, ponen el corazón por delante, ensucian el juego y, después, buscan atacar. Así es y así será el entrenador.

Aguirre quiere la mejor Selección en la historia de las Copas del Mundo, en 2026. Quién sabe si —con lo que tiene— le alcance, porque para competirle a los mejores en un Mundial, se necesita futbol, algo que no está entre las preferencias del Vasco. Para lograr este histórico objetivo, se requiere que Javier sea menos Aguirre y más Almada (Guillermo, el extécnico uruguayo del Pachuca), para dar con un juego efectivo, seductor y atractivo. Hago referencia a lo que tenemos más cerca, pero bien puede tomarse como referencia a Guardiola, Arteta, Flick, Klopp o Luis Enrique. Lo sé, una utopía.

La Selección Nacional sigue sin convencer, a menos de un año del Mundial. Mantuvo dudas en los amistosos contra Suiza y Turquía, e increíblemente con República Dominicana, ya en la Copa Oro. Lo ideal es que México haga historia de la buena, como país anfitrión, aunque también podría ser lo contrario. El tiempo se les acaba al Vasco y su gente.

