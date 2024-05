Los fantasmas del Ame...

América enfrenta a su incomodísimo rival hidalguense en el arranque de la Liguilla. Las Águilas hubieran preferido a otro equipo, pero el destino quiere llevarlos de la mano.

Otra vez el Pachuca, otra vez esos chamacos que nunca se cansan, otra vez los experimentados Tuzos que hacen maravillas con el balón, otra vez el técnico Guillermo Almada, otra vez el azul y blanco que —por increíble que se escuche— hace temblar al Ame.

Viene la revancha para el “gigante” que ha sido humillado varias veces por el “pequeño”.

¿Habrá aprendido el América a cómo jugarle al Pachuca? Yo pensaría que sí.

Lo confirmaremos durante el desarrollo del partido de ida, en la Bella Airosa.

Es muy importante para los capitalinos evitar una nueva vergüenza, deben ser extremadamente cuidadosos para no caer en el fango del ridículo y desprestigio.

Si los de Coapa no aprovechan la ventaja que tomaron al decidir los días de juego, para no darle más descanso al Pachuca, entonces no entendieron nada y están muy expuestos a la eliminación.

Quiero ver qué tienen preparado André Jardine y su gente en esta eliminatoria de cuartos de final, para detener al colombiano Nelson Deossa, al venezolano Salomón Rondón, al escurridizo Erick Sánchez, al incansable marroquí Oussama Idrissi y a los talentosos jóvenes tuzos.

Más le vale al América salir bien librado, si no quiere que el dueño tome drásticas medidas para limpiar mugre y escombros.

Los fantasmas rondan la concentración americanista, el equipo requiere —más que nunca— el famoso golpe en la mesa, para mantener el respeto y la categoría de gran favorito al título.