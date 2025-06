La Selección Mexicana no es lo que esperamos

México no ha sido capaz de convencernos en la tercera etapa de Javier Aguirre como técnico de la Selección.

Apenas algunos buenos bocetos de lo que podría ser, pero no es. No es lo que esperamos, porque el Vasco decide no modificar sus estrategias de juego o los futbolistas no responden a las exigencias de la Selección Nacional.

Siguen las dudas del equipo, a menos de un año de comenzar el Mundial 2026.

A pesar de no haber marcado gol, los primeros 30 minutos del partido contra Costa Rica —en la Copa Oro— han sido los mejores de México en los 14 encuentros que ha dirigido Aguirre.

Lástima que no se pudo mantener la supremacía y permitió que los ticos metieran mucho nervio en el juego.

No terminan las desatenciones defensivas y al ataque no se aprovechan las que se generan. Entonces, vienen los empates, las derrotas y la incertidumbre.

La Selección Nacional superó las dificultades costarricenses, para evitar en cuartos de final a Estados Unidos, al cual sólo podría encontrar ahora en la final del torneo, para regocijo de la Concacaf.

Antes de enfrentar —en la siguiente fase— a Arabia Saudita, el estratega acumulará seis importantes días de trabajo, para repetir —cuantas veces sea posible— los movimientos, las jugadas, los remates que perfeccionen su proyecto.

Contra los árabes, se necesita ver un cambio significativo en el conjunto mexicano.

El Vasco ha sufrido prácticamente todos los embates, críticas y cuestionamientos, pero los jugadores cargan también con mucha culpa, porque no han sido capaces de tomar plenamente a la Selección, para ofrecer algo más de lo simplemente planeado. Todos quedan a deber.

El tiempo se les viene encima, esperemos que nos los aplaste.

