La gran estafa americanista en el Clásico Nacional

Decepcionante actuación del América en el Clásico Nacional. Fue totalmente distinta de lo que muchos esperábamos. Nada pasó con las Águilas... Bueno, sí, un par de errores que dieron el triunfo al Guadalajara.

El América pasó de victimario a víctima. No pudo hacerle daño a los tapatíos, que llevaron el juego a donde querían. En un pésimo momento, se le extravió la memoria futbolística a los de Coapa.

No hay un solo argumento que pueda salvar a las Águilas de lo que sucedió en su estadio, mal haríamos en querer encontrarlo. Perdieron y punto, se vieron mal y punto, defraudaron a todos y punto.

Increíble que un equipo limitado como el Guadalajara haya encontrado el camino de la victoria. Tan inferiores eran las Chivas que ellos mismos planearon un partido para no perder; su prioridad era defender, porque sabían que jugar al parejo del gran rival los llevaba a la ruina.

El equipo más mexicano de la Liga ya nos mostró que hoy sólo puede competirle a los más fuertes por la vía del temor.

Es penoso ver al Guadalajara encerrado, a la contra como sistema, y muy alejado de esos poderosos del torneo. Pobres Chivas.

El América sorprendió con Saint-Maximin como titular, pero no tuvo el rendimiento deseado. El francés se marchó prácticamente inadvertido, a falta de 20 minutos para concluir el encuentro. Fidalgo salió lesionado, Brian Rodríguez comenzó en la banca, falló Lichnovsky, Zendejas apenas acertó en el gol de tiro libre, Aguirre y Henry no pesaron en ataque, y así los demás que estuvieron en el campo. Las Águilas podrían terminar como el club que impulsó a las Chivas en el torneo, evento que no querían que sucediera.

El Clásico Nacional ya es historia, habrá que esperar qué tanto le pega, para bien o para mal, el resultado a uno y otro.

