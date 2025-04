La división del futbol mexicano por el Mundial de Clubes

Ridículo, bochornoso e indecente lo que —supuestamente— pretende hacer la FIFA si el TAS confirma que León está fuera del Mundial de Clubes: un partido entre el América y el Los Ángeles FC, para cubrir la baja de La Fiera. Qué manera de complicarse la vida. Esto no le suma nada al torneo; por el contrario, lo mancha. De por sí, la Federación Internacional no tiene la mejor imagen. Esa visión pulcra, inmaculada, que quiere vender la FIFA, queda muy golpeada.

Es absurdo inventar un partido con estos dos equipos. No tiene lógica enfrentar al subcampeón de la Concachampions 2023 (LAFC) con el actual club mejor rankeado en la Concacaf (América). Es de risa, de no saber manejar la situación. La FIFA se muestra tibia para tomar una decisión y hacer respetar su reglamento. Agarra el camino fácil, quiere quedar bien en cualquiera de los frentes. Urge saber qué va a pasar, porque el renovado torneo se juega este verano. Necesitan acelerar el fallo, porque la incertidumbre será intratable.

Piden los del León que el futbol mexicano se una, sea solidario y luche con toda su fuerza para resolver el problema y sean —de una vez— reinstalados en el evento. No ha pasado antes y no pasará ahora. La palabra “UNIÓN” no existe en esta Liga, todos miran por sus intereses. Hay grupos que apuntan para distintos lados, directivos que no llevan buenas relaciones. Imposible mezclar fuerzas, menos ahora, en donde el posible beneficiado es el equipo más controvertido del circuito y el que tiene detrás el ejército mediático más grande de este deporte en el país.

La Liga MX se lava las manos, la Concacaf también; la FIFA las acompaña. No habrá dudas de que irá al Mundial de Clubes el que lo haya ganado en la cancha.

