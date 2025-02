James Rodríguez, una fiera suelta en la CDMX

James Rodríguez viene a la Ciudad de México, todo un acontecimiento. Los aficionados deberían estar vueltos locos, hacer un escándalo por ver al internacional colombiano. No viene de paseo —o eso creemos—, porque, con todo y que el León es el líder de la competencia, el juego contra el América, que es el segundo lugar de la Liga MX, no es nada sencillo. El estadio de la Ciudad de los Deportes estará a reventar; es más, me atrevo a decir que se quedará gente afuera por ver al Jugador Más Valioso de la pasada Copa América.

Quiero ver a este León, quiero ver si es tan fiera como parece, quiero ver si la fiera de James Rodríguez es capaz de vencer al tricampeón América en su estadio.

El juego es muy atractivo, de lo mejor que tendremos en lo que resta del torneo. Vamos a ver si este América también tiene lo suficiente para cortarle el buen paso al equipo de El Bajío.

Es increíble lo bien que ha caído el sudamericano con el León. Se le nota muy cómodo, feliz, a gusto en la posición que juega. El público lo ha arropado y esto permite el buen desempeño del futbolista. James ha contribuido al invicto del León, ha sido pieza clave en los seis partidos que ha estado en el campo, ha comandado con su número 10 a un grupo que lo sigue y cree en él. Aquí le han respetado y permitido explotar su calidad, cosa que no sucedió en su anterior club, el Rayo Vallecano de la Liga española.

James y su Fiera deben tener mucho cuidado en el estadio azulcrema, porque si hay un equipo que puede bajarlos de su nube son las Águilas. Por lo pronto, una fiera llamada James Rodríguez estará suelta en la CDMX.

@elmagazo