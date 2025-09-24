Debut de Ochoa que lo hunde en la Selección Nacional

Debut para el olvido de Guillermo Ochoa en la Liga de Chipre. Lo que menos requería era una goleada, y sucedió.

En este momento, cuando necesita actuaciones prácticamente perfectas para confirmarse en la lista definitiva al Mundial 2026, le cae una abultada derrota en su presentación con el AEL Limassol. Recibió cinco goles del ahora líder Omonia. Si tuvo que ver en alguno, fue en el último.

Hay mucha presión, un odio devastador desde México sobre Guillermo, y sus nuevos compañeros no le ayudan. De hecho, quién sabe si sepan de estas malas vibras.

No es extraño que los equipos de Ochoa en Europa hayan sido muy malos, y el de ahora no es la excepción. En el resumen del partido, se ve que la defensa es un desastre, como todo el equipo en general.

Llegan de nuevo los cuestionamientos sobre si tomó la decisión adecuada, si no hubiera sido mejor contratarse con el Querétaro o el Mazatlán.

Lo hecho, hecho está, y nunca sabremos si lo ideal para él era regresar a la Liga MX con equipos que en Chipre también serían de los sotaneros.

La reaparición de Ochoa, después de los errores de Luis Ángel Malagón contra los Rayados y Raúl Tala Rangel frente al Toluca, debía ser pulcra; todo lo contrario.

El experimentado guardameta cumplió con el requisito de contratarse para tener actividad, estar en la mira de Javier Aguirre y alcanzar su sexta convocatoria a una Copa del Mundo.

En octubre, viene la próxima Fecha FIFA. No dudo que el Vasco llame a Guillermo.

La carrera por el puesto titular de la Selección Nacional sigue. Nada está seguro con Aguirre como entrenador. ¿Quién será el arquero de México en el Mundial?

@elmagazo