Chivas se extingue, salven al Guadalajara

Nada nuevo con el Guadalajara. Hace tiempo que las cosas no mejoran, se mantiene la tendencia de lo inestable.

Siguen los malos resultados, no cambia la mala imagen del equipo.

Chivas no tiene salvación, o esa es la impresión que se tiene.Está de más recordar la cantidad de entrenadores, estrategias, filosofías, formas de juego, ideas, buenos deseos que han transitado por la institución y no pasa algo importante.

En este momento, lo que más interesa son las soluciones que existen para levantar a los tapatíos, encontrar las rutas de escape que ayuden a este histórico a salir de sus crisis anímicas y futboleras.

No más discursos absurdos, no más excusas y pretextos para conservar la fe en los rojiblancos; se requieren acciones contundentes que generen un movimiento diametralmente distinto... Un giro que provoque una auténtica revolución, que altere el enfermo ADN del Guadalajara.

La actualidad del Rebaño Sagrado es desastrosa: Antepenúltimo de la tabla, cuatro de 15 puntos posibles y un calendario —en las próximas cuatro jornadas— que puede dejarlo sin sumar una sola unidad, lo que significaría —en condiciones normales— el cese del director técnico.

La coyuntura de las Chivas da para esperar cuatro derrotas al hilo: Contra el Cruz Azul, en la Perla Tapatía; el América en Ciudad de México; los Tigres y el Toluca, en el estadio Akron.

Pobres Chivas, que alguien ayude a este equipo. Es penoso verlo tan limitado y sin aspiraciones. Se lo están acabando...

@elmagazo