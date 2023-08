El pasado 5 de agosto el empresario Íñigo Arenas acudió a un bar de Ciudad de México, horas después, abordó un servicio de transporte privado rumbo a otro “antro” en Naucalpan, donde presuntamente fue víctima de homicidio culposo.

Según la información que han dado a conocer las autoridades el empresario falleció como consecuencia de la ingesta de alcohol y de un exceso de medicamento que le fue suministrado por mujeres que trabajaban en el local.

A la fecha, por este hecho, han sido detenidas 4 mujeres y 2 hombres como actores materiales del crimen.

Aparentemente, el objetivo de drogar a Arenas era para que el hoy occiso pagase una cuenta de 40 mil pesos sin oponer resistencia. Nada indica que los empleados del bar buscasen acabar con la vida del empresario. Sin embargo, su ambición y deshonestidad tuvo un costo enorme: su encarcelamiento y una familia destrozada por la muerte de un padre.

Este caso es uno de los muchos que ocurren diariamente en nuestro país, muchas personas que buscan esparcimiento son drogadas, abusadas sexualmente, robadas, privadas de su libertad, víctimas de alguna lesión dolosa o incluso, pueden llegar a perder la vida.

En el área de Atención a Víctimas del Observatorio Nacional Ciudadano hemos recibido casos similares, personas que salieron a divertirse y vivieron de cerca los efectos de un país donde no se respeta la vida, la integridad personal o el patrimonio personal.

Ante ello no debe sorprender que los resultados de la Encuesta de Seguridad Urbana (ENSU) señalen que 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en su ciudad y que el 45% de éstos han cambiado sus hábitos y dejado de salir en la noche para no ser víctima de un delito.

Entonces ¿qué debemos hacer las personas para no exponernos al delito? ¿Debemos recluirnos en casa? No lo creo.

Lo primero que como sociedad debemos evitar, si buscamos que el país mejore, es considerar a una persona como culpable de haber sido víctima de un delito. Frases como “¿para qué andaba en la noche sola?” “¿por qué usa esa ropa, trae ese vehículo, usa ese reloj, exhibe ese anillo?” eximen a las autoridades incapaces de proteger a los ciudadanos, minimizan la responsabilidad del delincuente y descargan en las víctimas la culpa de lo ocurrido.

Si bien es cierto que todos -ante la grave crisis de violencia, corrupción e impunidad que vivimos-, debemos poner atención en las calles, no distraernos, evitar ciertas zonas, tener una comunicación constante con nuestros seres queridos y evitar llamar demasiado la atención, también es imperativo que exijamos a las autoridades acciones puntuales y concretas para reducir los delitos.

A quienes ya nos gobiernan debemos recordarles sus promesas de campaña e impedirles que nos den excusas del por qué no han cumplido. Debemos recordarles que pidieron el voto para mejorar al país y si sabían que no iban a poder ¿para qué se postularon? ¿para qué prometieron?

A la par, dado que ya estamos en un periodo de pre-pre-campaña, en el que los aspirantes se pasean por el país, pintan bardas, pagan espectaculares, acarrean gente -todo ello con nuestro dinero-, debemos confrontarles y preguntarles qué van a hacer diferente respecto al pasado.

Deben decirnos cuál es su diagnóstico del por qué estamos en tal crisis de violencia que nos mantiene con 85 víctimas de homicidio doloso diariamente; con 25 de homicidio culposo; 25 de desaparición; casi 500 de robo con violencia y donde 7 de cada 10 mexicanos vivimos con miedo.

Es hora de que las autoridades antepongan los intereses de seguridad y bienestar de los mexicanos a los personales. Urge que dejen la politiquería, trabajen de la mano con la sociedad y evalúen objetivamente sus resultados.

No es normal que existan casos como el de Arenas, no es normal que una persona salga de su casa a esparcirse y no regrese.

La solución no es recluirnos en casa, es contar con un Estado que nos proteja y que logre recuperar el espacio público para todos lo que aquí vivimos, para aquellos que lo transitan o para quienes visitan nuestro país.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano

