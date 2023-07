Aquella tarde de enero de 2021, en Ciudad Universitaria, Emanuel Montejano no sólo vio el sueño de debutar en Primera División hecho realidad; además, anotó el tercer gol para Pumas frente a Mazatlán. Es en esos momentos que una entrevista oportuna se convierte en el más fiel testimonio del protagonista, justo al término del juego y en un estadio vacío por la pandemia, dijo: “Quiero agradecer a mi familia y a mi mamá, que me está viendo desde el cielo. Ella me decía siempre: ‘si me caigo, me levanto; si me vuelvo a caer, me levanto dos veces’”. Palabras de un muy emocionado canterano de 19 años, al borde de las lágrimas.

Ricardo LaVolpe acostumbraba decir a todo aquel que debutaba, con todo el tacto que le caracteriza,: “Mirá, pibe, debutar... debuta cualquiera. Para ser jugador de Primera División, hay que jugar 30, 40 partidos”. Razón no le faltaba, pero la inigualable emoción de ingresar por primera vez a un escenario del máximo circuito permanecerá por siempre, como uno de los momentos más significativos en la vida de un futbolista.

En este atípico torneo Apertura 2023, los debuts en estas primeras jornadas resultan comunes, y vale destacar dos muy particulares: Sait Tlaxcalteco en el Toluca vs Necaxa y Yael Padilla en el Chivas vs León.

Tlaxcalteco, de 20 años y nacido en Xalapa, Veracruz, ingresó al minuto 74. El partido terminó 0-0, pero —luego de desplomarse sobre el campo— acudió por el abrazo de su madre, entre lágrimas de ambos. Sait no tenía equipo hace apenas ocho meses, aunque en 2021 fue captado durante una visoría en Puebla. Debió esperar un año, por falta de espacio, en el Toluca. Bastó un torneo en Sub-20 para que Nacho Ambriz despositara en este joven la confianza.

El caso de Yael Padilla es ya, de entrada, histórico. No solamente debutó a sus 17 años en León, sino que se convirtió en el jugador más joven en anotar para Chivas, tras superar al Cubo Torres. Ingresó y, siete minutos más tarde, superó al veterano Cota, con un disparo entre las piernas del arquero y el poste. El nacido en Tonalá es considerado el alumno más avanzado de Veljko Paunovic, quien no dudó en debutarlo, pese al momento tan complejo del partido. Se le compara con Chicharito (quien también anotó el día de su debut, en 2006), por la rapidez de sus giros, el excelente golpeo de balón y la capacidad de asociarse de primera intención.

En la mente de Padilla y Tlaxcalteco, así como en la del resto de los 13 debutantes en esta Jornada 1, apareció el orgullo de cumplir una meta trazada muchos años antes, pero también la revelación de que —contrario a lo que pensaron todo ese tiempo— el simple debut puede volverse intrascendente, porque —de inmediato— la meta se convierte en la siguiente participación; posteriormente, será la titularidad, y más tarde la Selección Nacional. La mala noticia es que pocos, muy pocos, llegarán a ese último objetivo.

Más de dos años después de aquel emotivo debut de Montejano, aquel joven que relevó a Dinenno por una lesión, ese delantero chilango cuenta con 12 partidos en Primera División y sólo aquel significativo gol a Vikonis. Luego de su paso por Pumas Tabasco, parece lejano volver a verlo en un escenario como el de aquel festejo en CU.