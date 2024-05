La nueva locura de Bielsa

“Jamás se entusiasma con los amores fáciles, porque sólo puede descansar a sus anchas luego de las victorias difíciles... Con un puñado de certezas que se licuan bajo del sol de su análisis, debe hacer frente a una profesión donde reina la lógica de lo nunca antes visto”.

De esa manera, define Rafael Bielsa a su hermano Marcelo, en la biografía Lo suficientemente loco, escrita por Ariel Senosiain, acerca del actual director técnico de la selección uruguaya.

Marcelo Bielsa fue un futbolista desafortunado, sin éxito y frustrado, que jamás tuvo un golpe de suerte y mucho menos alguien puso en él uno de esos ojos que de pronto cambian el rumbo de la vida. Quizá por eso hoy, como seleccionador de Uruguay, decidió voltear hacia Walter Domínguez, un futbolista amateur, para convocarlo de cara a los partidos en Costa Rica y (probablemente) contra México, en mayo y junio.

Domínguez (24 años) anotó 57 goles en sus más recientes 39 partidos con el Juventud de Soriano y no cuenta con experiencia alguna en el futbol profesional. Su convocatoria obedece a la imposibilidad de contar con jugadores que militan en clubes europeos, aunado a la participación de cinco equipos uruguayos en Copa Libertadores.

Bielsa tiene grandes antecedentes en sucesos inéditos y, contrario a la mayoría de los mortales que se sientan en una banca, no son anécdotas de protagonismo: En 2019, ganó el premio The Best por Fair Play (junto a su equipo), cuando dirigía al Leeds United en la Segunda División inglesa, y se disputaba el derecho a ascender, luego de 15 años. Leeds anotó el 1-0 al Aston Villa, cuando un jugador rival estaba lesionado. Le ordenó a sus dirigidos dejarse anotar el empate y, al no ganar ese importante juego, permanecieron un año más sin estar en la máxima categoría.

Pero volvamos a Domínguez, quien desde que se enteró de su inminente convocatoria, solicitó entrenar con Fénix, uno de los equipos de Primera División. “Me cayó de sorpresa, lo único que hacía era jugar partido tras partido, sin saber que había hecho tantos goles”, declaró, una vez que se filtró la noticia de su convocatoria. Su destacado promedio de tantos (1.4 por partido) llamó la atención de Bielsa, pero es imprescindible poner en perspectiva la inmensa diferencia que existe entre el nivel amateur, por más alto que sea, con una selección nacional. Aun así, Marcelo Bielsa considera que su nueva locura sumará en algo a la misión que tiene en sus manos, al frente de uno de los países más futboleros del mundo.

La única entrevista que existe con este goleador amateur, de muy pocas palabras, es tan breve que el periodista decidió no hacerle más que tres preguntas, en menos de un minuto. Por lo que se incrementa el misterio de verle con la celeste en el terreno de juego.

Sin duda, los años han afinado muchísimo el ojo de este genio del futbol, obsesivo confeso del ataque: “El futbol encierra una sorpresa detrás de cada partido, eso lo hace tan bonito... Como técnico de Selección, hay que elegir, reconociendo la virtud que servirá para resolver necesidades”.

Veamos con gran curiosidad si este hombre, el de la lógica de lo nunca antes visto, tiene otra página memorable con la convocatoria de Walter Domínguez.