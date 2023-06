Carácter, le llaman. Ahora resulta que dar patadas, golpes, empujones y hacerse expulsar, significa tener carácter, y hasta personalidad.

No señor. El orgullo no se demuestra con rudeza, sino con entereza... Tener hue... no es actuar con violencia, sino con inteligencia... Y la dignidad nada tiene que ver con brusquedad, sino más bien con serenidad.

Mucho se discutió, tras la paliza que recibió México de Estados Unidos, acerca del carácter que mostró o debió mostrar la Selección en Las Vegas. Con todo perdido, los futbolistas mexicanos no encontraron mejor manera de frenar el papelón que con golpes y tarjetas rojas.

Hacerse el malo y disfrazar las agresiones de “carácter” y personalidad... Parece que de eso se trataba. Es cierto, todo atleta de alto rendimiento es extremadamente competitivo y odia la derrota, pero eso no significa ser un mal perdedor y ensuciar aún más el propio fracaso con manifestaciones inequívocas de ardor, que transgreden las reglas sin la menor discreción. Seguir su propio camino sin escuchar y ondear la bandera de rebelde a nombre de todo el país... ¿Habrá algo menos patriótico en una cancha de futbol?

Tras el papelón de México, las dos tarjetas rojas (Montes y Arteaga) y los múltiples jalones, golpes y empujones que no fueron castigados (entre ellos la playera destrozada de McKennie a manos de Sánchez), decidí medir la temperatura en redes sociales sobre las reacciones tricolores, durante el juego, aunque ya en la inminente derrota.

Para mi sorpresa, existe un sector que justifica la agresión y que hasta considera un instinto golpear a quien te vence con toda claridad, y además lo celebra. ¿Por qué? Para que al menos se lleve un recuerdo por varios días o una cicatriz permanente. Pero por si esto fuera poco, el público también decidió participar esa noche con su cuota de indisciplina y obligó a que el juego terminara antes de tiempo por el reiterado grito de: “¡Pu...!”.

Representar a una Selección Nacional es, les guste o no, representar a todo un país. Se canta el himno, se muestran los colores y las banderas de la nación. Símbolos patrios. Por lo tanto, se adquieren un compromiso y una responsabilidad muy diferentes y mucho más estrictos. Al vestir la playera de un país, automáticamente se incluye el conocimiento de una imagen y de un estricto reglamento que todo futbolista debe conocer.

En tiempos de discriminación, racismo y agresiones dentro del futbol, es imposible tolerar la generación de violencia desde quienes deben ser ejemplo de cordura, lealtad y sana competencia, independientemente del resultado.

Tener carácter significa pelear y dar importancia a cada una de las jugadas, tener carácter no significa ganar cada vez que se compite, pero sí asumir la derrota con toda humildad cada vez que se pierde, y nuestros representantes nacionales estuvieron muy lejos de hacerlo contra Estados Unidos.