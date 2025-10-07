Reforma electoral: 20 ideas sobre justicia electoral

Una auténtica justicia electoral necesita de una plena eficacia que le permita contar con credibilidad. En un contexto donde la transparencia y el acceso a la justicia son importantes para el fortalecimiento de nuestra democracia es necesario optimizar diversos procedimientos electorales.
Las ideas de reformas planteadas a continuación abordan la necesidad de establecer mecanismos que garanticen que la justicia electoral sea accesible y comprensible para todas las y los ciudadanos.
- Que las Salas Regionales no tengan su sede en la cabecera de la circunscripción, sino donde las necesidades del servicio lo ameritan de acuerdo a lo que determine el Órgano de Administración Judicial (OAJ) y el TEPJF.
- Que se diseñe una primera instancia para la resolución de los Procedimientos Especiales Sancionadores (PES) que garantice un primer juicio y su recurso, de acuerdo a las reglas interamericanas.
- Que la primera instancia de resolución de los PES sea la encargada de resolver las medidas cautelares.
- Que se establezcan sanciones administrativas puntuales contra los servidores públicos que violen las leyes electorales.
- Que se expida una ley de enjuiciamientos electorales que simplifique el sistema actual con solo 1 juicio y 1 recurso.
- Que en el juicio y recurso electoral se establezcan reglas especiales para los grupos en situación de desventaja. Incluyendo la intervención de la Defensoría Electoral.
- Regular los efectos de las sentencias particularmente en casos de reparación del daño y garantías de no repetición en temas de violaciones a DDHH.
- Regular conforme al estándar interamericano, y de acuerdo a las necesidades de los medios de impugnación electorales, las reglas de ofrecimiento y desahogo de pruebas (particularmente periciales, confesionales y testimoniales).
- Que los plazos de impugnación se relacionen con la materia del juicio a fin de garantizar el acceso a la justicia efectiva: así el plazo de 4 días sería adoptado solo para las nulidades electorales o juicios relacionados a elecciones, pero otras materias (v.gr. Fiscalización Ordinaria) podrían ampliarse los plazos de impugnación.
- Que en los juicios relacionados con titulares de los poderes ejecutivo local y federal se regule una audiencia pública de pruebas y alegatos que dé transparencia a la materia impugnada.
- Que se garantice al menos 7 días para la resolución de los medios de impugnación a cargo de la Sala Superior, estableciendo fechas máximas de resolución a las instancias previas.
- Que se regule la justicia electoral digital en todas las instancias electorales garantizando transparencia y celeridad.
- Que todos los proyectos de sentencia necesariamente se hagan públicos por los ponentes.
- Que sea obligatorio a los titulares de las magistraturas electorales utilizar lenguaje ciudadano y fórmulas de justicia abierta a fin de garantizar acceso pleno a la justicia.
- Que se determine constitucionalmente que el juicio de amparo, en todas sus instancias o vías, es improcedente para la materia electoral.
- Terminar de consolidar al TEPJF como máxima instancia en materia electoral por lo que las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales sean resueltas por ese tribunal.
- Que las contradicciones de criterio sobre temas electorales le correspondan resolverlas exclusivamente al TEPJF, en tanto es órgano de última instancia y máxima corte en temas electorales.
- Establecer el turno aleatorio electrónico como regla obligatoria para los tribunales electorales.
- Reformar el sistema de jurisprudencia electoral: que las Salas Regionales puedan establecerla, sin necesidad de ratificación de la Sala Superior (dentro de su jurisdicción) y en caso de contradicciones entre la jurisprudencia de 2 Salas, que la Sala Superior las resuelva.
- Crear la jurisprudencia electoral por precedente y que en los juicios y recursos electorales sólo resulte vinculante la emitida por el TEPJF.
Las reformas propuestas representan un paso decisivo hacia la modernización y fortalecimiento de la justicia electoral, al establecer un normativa más clara y accesible a través de mecanismos que garantizarían la transparencia y la rendición de cuentas.
Estas propuestas tienen el compromiso con los principios básicos de la democracia para brindarle a los actores políticos participantes y a la ciudadanía un sistema electoral justo, equitativo e incluyente.
Magistrado Electoral del TEPJF