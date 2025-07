El crepúsculo de la democracia liberal

“Creo que ha quedado en evidencia que quienes detentan poder, sobre todo económico, no están interesados en la igualdad. Ellos ya son iguales entre sí: son iguales entre <<los pocos>. A <<los muchos>>, en cambio, la igualdad nos importa porque carecemos de poder: solo tenemos el del Estado para tratarnos como iguales, para darnos un estatuto de defensa ante la ley” (Nadia Urbinati, en entrevista con Mariano Schuster, sobre su texto La rebelión de los pocos contra los muchos, agosto/2023.

La recientísima, y muy apretada, aprobación de la llamada Big Beautiful Bill Act, bautizada y propuesta por Donald Trump, desfigura profundamente, a la de suyo desfigurada, democracia liberal estadounidense, por sus pavorosos efectos sociales y por el fortalecimiento de los <<pocos>> que, en ese país, ya se adueñaron del gobierno.

La reducción de impuestos a los ricos, propósito republicano de larga data, hoy se hace posible en proporciones sin precedente, gracias a un brutal recorte de gasto en lo que eran los restos de la democracia social: Por lo menos 12 millones de personas de bajos ingresos, en edad avanzada y con carencias múltiples, se verán despojadas del acceso a la salud por el recorte a MEDICAID; alrededor de 2 millones de niños, en situación de pobreza, se verán privados de los cupones para alimentos (PROGRAMA SNAP) y la agresiva política antiinmigrante de Trump dispondrá de grandes recursos para su instrumento ejecutor de redadas, ICE. De pasadita, el paquete en cuestión endeudará a esa economía en 3.3 millones de millones de dólares durante los próximos 10 años.

La habilitación de los Everglades de Florida como anfitriones de centros de trabajos forzados, donde las empresas que lo soliciten dispondrán de una mano de obra esclavizada, la de las y los inmigrantes convertidos en delincuentes y arrestados, es una decisión que, por lo pronto, lleva a Robert Reich y a Timothy Snyder a percibir una impronta fascista en la vida de aquel país.

En el ambiente político estadounidense, hoy profundamente iliberal, se echa en falta la caracterización de la sociedad descrita por George Washington el 15 de marzo de 1790, en su célebre Carta a los católicos de Estados Unidos de América: “A medida que los seres humanos se vuelvan más liberales, estarán más dispuestos a permitir que todos aquellos que se comporten como miembros dignos de la comunidad gocen del mismo derecho a la protección del gobierno civil. Espero ver alguna vez a Estados Unidos entre las principales naciones que sean un ejemplo de justicia y liberalidad” (Citado en Helena Rosenblatt, 2020, La historia olvidada del liberalismo. Desde la antigua Roma hasta el siglo XXI, Crítica, México, p. 36).

En algunas mentes calenturientas de supuestos “analistas”, se ha incurrido en la apresurada afirmación de convertir en keynesiano a cualquier forma de gasto deficitario, incluyendo el de Trump. Aunque no alcanzó gran difusión, hubo una confrontación entre Hayek y Keynes, cuando el primero sugirió que la política keynesiana encajaba bien en órdenes tiránicos; Keynes, para no variar, lo derrotó afirmando que el totalitarismo no ocurriría en sociedades con tradiciones robustas de libertad y democracia, y era ese el espacio propicio para sus propuestas (Cfr. Robert Skidelsky, 2018, Money and Goverment. The Past and Future of Economics, Penguin Books, UK, P.176). Pobres gringos; han perdido -además del acceso a la educación- la idea de país liberal. Quién les manda.