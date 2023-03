La UNAM y yo

La UNAM es la playa y yo un granito de arena. Soy UNAM: ésta me forjó y me sustenta. La conocí a los 15 años en el Colegio de Ciencias y Humanidades y me deslumbró, me quitó una venda de los ojos, me enseñó cómo ver el arte y la historia, cómo aprender idiomas, cómo ser autodidacta. La forja continuó en la licenciatura, la maestría y el doctorado en Investigación Biomédica Básica, en donde me enseñaron a investigar investigando. Expreso mi más sincero agradecimiento a mis profesores.

Yo también me convertí en profesora y es lo que más disfruto a la par de ser investigadora. No dejo de preguntarme qué es lo que vale la pena investigar; me gustaría hacer tanto y además contarlo no sólo en artículos y a los alumnos sino también a la sociedad en general. Reconozco el valor de divulgar la ciencia; hay tantos avances tan sorprendentes que maravillarían hasta a los más alejados o incrédulos. Necesitamos convencer y atraer a jóvenes para que sean el relevo que continúe generando conocimiento, que es patrimonio de la humanidad y la base para resolver nuestros problemas.

Fui coordinadora de la licenciatura en Ciencias Genómicas. Esta licenciatura ha sido un gran acierto, formamos jóvenes muy talentosos en un área que surgió en este siglo. La genómica es muy poderosa y ha penetrado en todos los dominios de las ciencias de la vida. En especial en mi área, nos permite reconocer y conocer a gran profundidad los microbios que ayudan a crecer a las plantas o a los animales. Por otro lado, la genómica nos puede decir quiénes somos, de dónde vinimos y de qué nos podemos enfermar. Pero aún falta mucho por aprender y entender, y espero que las nuevas generaciones logren grandes avances. En este sentido, Fundación UNAM ha apoyado a los estudiantes, a los más necesitados, en especial en tiempos de pandemia. Ojalá que esta ayuda continúe. Fundación UNAM es un importante puente de la UNAM con la sociedad y la hace más visible.

La UNAM es extraordinaria y única. Defendámosla.

Investigadora titular del Centro de Ciencias Genómicas, UNAM Cuernavaca