Dos fines de semana de alarido

Rodeado de nubes en mi viaje de Las Vegas a Miami para narrar la edición 51 de Bare Knuckle Boxing, me preparo para una batalla que promete estremecer al mundo del boxeo a puño limpio.

El evento estelar estará a cargo de Marko Martinjak, un guerrero croata que impone miedo en cuanto sube al triángulo donde solo se paran hombres sin temor. Del otro lado estará Ike Villanueva, peleador de raíces mexicanas que ha jurado destronar al campeón de la división Bridgerweight en nombre de su familia y de los guerreros históricos del boxeo mexicano.

Desde el O2 Arena de Londres, Inglaterra, el planeta volteará a ver esta disciplina brutal donde solo algunos se atreven a participar. Más adelante, les compartiré una crónica profunda de esta experiencia con BKB Boxing, una organización que ha sabido encontrar su nicho en la rudeza pura del combate.

Pero el boxeo convencional tampoco descansa. No podemos tomar a la ligera los eventos del 21, 27 y 28 de febrero, donde Golden Boy, No Boxing No Life y Matchroom Boxing presentan cartelera tras cartelera.

Las Vegas dará el banderazo inicial con el pleito titular entre Mario Barrios (29-2-2, 18 KO) y el siempre polémico Ryan García (24-2, 20 KO), quienes disputan el cetro welter del CMB. En mi opinión, Barrios es ligeramente favorito, pero si Ryan sale enfocado como promete, podría coronarse campeón mundial por primera vez.

Mención especial para la coestelar entre el invicto Richardson Hitchins (20-0, 8 KO) y el orgullo de Parral, Chihuahua, Óscar “La Migraña” Duarte (30-2-1, 23 KO). El campeón es Hitchins, pero algo me dice que esta pelea podría irse temprano a favor de mi paisano.

Eddie Reynoso, quien ya hizo historia en lo deportivo y en lo económico, ahora irrumpe como promotor con una velada el 27 de febrero en el mismísimo SeaWorld de San Diego. Una iniciativa que busca desarrollar nuevas estrellas del sur de California y de la Baja, uniendo mediante el boxeo a México y Estados Unidos. Visión valiente y apuesta distinta.

Y para cerrar febrero con broche de oro, en Glendale, Arizona, Emanuel “Vaquero” Navarrete y Eduardo “Sugar” Núñez chocarán en una guerra entre mexicanos. Navarrete presume 82% de nocauts; Núñez, 93%. Estarán parados sobre un barril de pólvora. No huele, apesta a nocaut.

Por favor. no me pregunten quién gana. Eso, solo Dios lo sabe.

A comprar palomitas y a disfrutar de dos fines de semana llenos de acción y mucho cloroformo.