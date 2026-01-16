Canelo y México, contra el mundo

Turki Al-Sheikh y Saúl "Canelo" Álvarez sacudieron al boxeo mundial desde Arabia Saudita con el anuncio del regreso del campeón tapatío en septiembre. No hay duda: Saúl Álvarez sigue siendo el rostro más importante del boxeo global, y hoy por hoy no se vislumbra en el horizonte boxístico quién pueda ocupar su lugar.

El regreso de "Canelo" será en Riad, Arabia Saudita, el rival se dará a conocer en los próximos días y que la pelea será por un campeonato mundial. Lo verdaderamente disruptivo es el formato: un DUAL MEET, una pelea por equipos, donde México, encabezado por "Canelo" , enfrentará a una selección del resto del mundo.

"Canelo" ha sido claro: planea retirarse alrededor de los 37 años y a su carrera le queda poco recorrido. Pero conociendo su esencia competitiva, todo indica que buscará cerrar con broche de oro, construyendo una despedida digna del Salón de la Fama.

La pelea de "Canelo" será, sin duda, contra un rival de altísimo nivel. Eso se los puedo asegurar. No obstante, más allá del regreso del boxeador mexicano más importante de las últimas décadas, lo que verdaderamente emociona es ver a México medirse contra el mundo, en un deporte en que el país azteca es potencia a nivel mundial.

Ahora bien… ¿Se imaginan las posibilidades para conformar al equipo mexicano? Si a mí me dieran la responsabilidad de elegir a los representantes nacionales, mi lista sería la siguiente:

Saúl "Canelo" Álvarez

Jaime Munguía

Gilberto "Zurdo" Ramírez

Rafael Divino Espinoza

Emanuel "Vaquero" Navarrete

Isaac "Pitbull" Cruz

Seis peleadores altamente competitivos, probados en la élite y que —con la salvedad de "Canelo"— ostentan actualmente un campeonato mundial. Un equipo que representa el carácter, la agresividad, la técnica y la identidad del boxeo mexicano.

Me honraría enormemente que ustedes, que semana a semana me dispensan parte de su valioso tiempo para leerme, se involucren en este ejercicio y me compartan su propia lista de peleadores para representar a México este 12 de septiembre en Riad.

Finalmente, llega a mi mente una reflexión inevitable ante el ya cercano retiro de "Canelo" Álvarez. Sé perfectamente que en México levantas una piedra y aparecen decenas de boxeadores con talento; futuro hay, eso no está en duda. Lo que no tengo tan claro es quién tomará la estafeta, quién será el próximo rostro del boxeo mexicano cuando "Canelo" diga adiós.

Cierro dejándoles un par de preguntas: ¿qué peleadores llevarían ustedes a Arabia Saudita? ¿Y después de "Canelo"… Quién?

@ErnestoAmador