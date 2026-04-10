Nunca es tarde, y menos para Canelo

Como a todos, a Saúl Álvarez la vida le ha pegado. Seguramente, el excampeón mundial tapatío ha sufrido derrotas y pérdidas, no solamente en el terreno boxístico, sino también en el ámbito familiar y financiero. Sin embargo, hoy se encuentra en el Top 5 de los atletas mejor pagados en el mundo. ¡Una auténtica brutalidad!

Además, hay que entender algo fundamental: 'Canelo' no es un asalariado. Genera enormes negocios alrededor de cada una de sus peleas, sumados a inversiones en bienes raíces, gasolineras, tiendas de conveniencia, transporte y recientemente una casa productora. Entendió a la perfección aquel viejo adagio que dice que “nunca hay que poner todos los huevos en la misma canasta”.

Con 35 años, 'Canelo' Álvarez anunció recientemente que ingresará a la Universidad de San Diego, para estudiar la carrera de Negocios. Sus sueños van mucho más allá de los encordados. Para muchos, podría parecer una noticia más, pero para alguien de quien se dice —sin confirmar—que posee una fortuna cercana a los mil millones de dólares, es algo digno de aplaudirse.

Porque, si somos realistas, a Saúl no le falta nada. Pero si algo le sobra, es hambre. Hambre de aprender, de evolucionar, de ser distinto. Simple y sencillamente, no se conforma con su fortuna, ni con una carrera de Salón de la Fama. Él siempre quiere más.

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Canelo Álvarez - Foto: Especial

Hablar de las desgracias financieras en el boxeo es casi un lugar común. Un altísimo porcentaje de peleadores que alcanzan la gloria terminan gastando hasta el último centavo de lo que ganarona golpes. Los falsos amigos, las malas decisiones, el alcohol, las drogas y los excesos de la fama terminan cobrando factura. En muchos casos, los dejan en peores condiciones económicas, físicas y mentales que cuando comenzaron.

'Canelo' podrá ser criticado de manera grotesca e incansable por sus detractores. Tal vez, nunca reciba el reconocimiento de ese sector. Pero, para su desgracia, el tapatío sigue trascendiendo más allá del boxeo.

Conversaba recientemente con Emanuel 'Vaquero' Navarrete para un especial de Ring Magazine y, durante la plática, el enorme guerrero mexicano lamentó no haberle dado la debida importancia a lo académico en su vida. Y ahí puso a 'Canelo' como ejemplo.

Existen innumerables historias de empresarios que comenzaron tarde y construyeron imperios. Casos como el de KFC, que hoy vende pollo frito en todo el mundo. Entonces, vale la pena preguntarse: ¿No es acaso un gran ejemplo iniciar una carrera universitaria a los 35 años?

Sobre todo cuando 'Canelo', y seguramente varias generaciones más de su familia, tienen la vida asegurada.

Les dejo dos reflexiones: ¿Si ustedes tuvieran una fortuna de ese tamaño, iniciarían una carrera universitaria a los 35 años? Y la segunda: Que nadie, pero absolutamente nadie, les diga que es tarde para empezar un nuevo proyecto.

@ErnestoAmador