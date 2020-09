Educación superior digital

Con admiración y gratitud

Al Dr. Carlos García Méndez

Galardonado con la medalla

“Félix Fulgencio Palavicini”



Narra una gran historia, la enseñanza de un maestro, cuya humildad y gozo por la vida era ejemplar, un día decidió reunir a sus tres hijos, dos varones y una mujer para decirles algo importante. Estando frente a ellos les explicó que era momento de entregar su herencia, puesto que sentía que le quedaba muy poco tiempo de vida, por lo que quería tener constancia de cómo habían aprendido de él las bases de la vida y les dijo: - No puedo dividir en tres partes lo que poseo, porque se que eso dejaría muy pocos bienes a cada uno de ustedes. He decidido dar todo lo que tengo, como herencia, al que se muestre más hábil, inteligente, astuto, sagaz y visionario. Dicho de otra forma, a quien sea mejor. He dejado encima de la mesa una moneda para cada uno de ustedes. Úsenla para que compren algo con lo que puedan llenar la casa, quien logre este propósito se quedará con todo. Después de escuchar las palabras de su padre, tomando la moneda, salieron en búsqueda de algo con lo que pudieran llenar toda la casa.

Se fueron, buscaron y es así que el primer hijo compró paja, pero solo consiguió llenar hasta la mitad la casa. El segundo hijo, compró sacos de pluma, pero no consiguió llenar la casa mucho más que el anterior. La tercera hija, solo compró un pequeño objeto, era una vela.

Al llegar a la casa y ante la mirada atónita de sus hermanos y la mirada serena de su padre, prendió la vela en la noche y llenó la casa de luz, en consecuencia fue quien se hizo acreedora del total de la herencia. Con la cual pudo ayudar a sus hermanos, a través de una adecuada administración, demostrando que su padre no se había equivocado al hacer esta prueba de habilidades para enfrentar la vida.

Vivimos una época difícil, pero al mismo tiempo llena de oportunidades, con las que tenemos que formarnos con nuevas competencias, las que nos permitan enfrentar la adversidad y alcanzar con éxito cada uno de nuestros propósitos, siendo quizá uno de los principales: Ser inmensamente felices.

Nuestro contexto histórico nos obliga a la reflexión, y sobre todo a consolidar un pensamiento que nos permita la búsqueda de soluciones para lograr mejores condiciones de vida; son una gran cantidad de temas que debemos atender y sobre todo buscar soluciones, ante los brotes del crecimiento de la violencia en todas sus manifestaciones, así como la discriminación y el abuso de poder. La corrupción, deshumanización, pérdida de valores, identidad y humanidad, la creciente insensibilidad y la falta de solidaridad.

Por lo que es imprescindible e impostergable fomentar valores y fortalecer principios que nos lleven al equilibrio entre la fortaleza, justicia, templanza, respeto, igualdad, equidad, y solidaridad, así como muchas otras más manifestaciones humanas que nos lleven a la conciliación y paz.

La educación es la base de la formación de las personas y en consecuencia de la sociedad. Es una transformación social, porque es fuente inagotable de cultura con identidad, es la transmisión de conocimientos e información de generación en generación, a través de un proceso de comunicación que permita a los emisores sintetizar el saber humano y traducirlo en desarrollo y progreso.

En el sistema educativo, los educadores, profesoras y profesores, maestras y maestros son guías y orientadores de la mente y conciencia humana, para esgrimir todas las habilidades que junto con las aptitudes, asuman adecuadas actitudes para impulsar el crecimiento humano.

Los verdaderos maestros son quienes hacen pensar a sus estudiantes para que reflexionen con madurez y forjen su carácter, enfrentando los retos de la vida y no solamente transmitiendo conocimiento sin razonamiento.

La historia de la humanidad demuestra que siempre es necesario encontrar caminos de comunicación que acorten distancias. Por lo que las señales de humo, sonidos de tambor, telégrafo y teléfono han sido caminos óptimos para el desarrollo comunicativo de la humanidad.

Después de la primera Revolución Industrial con la máquina de vapor, la segunda con la aparición de la electricidad, la tercera con el desarrollo de la tecnología militar en la Segunda Guerra Mundial y el inicio por la conquista del espacio exterior, así como del dominio de la inteligencia artificial, es que inicia el principio del fin de una era, para comenzar otra en la que ya estamos inmersos todos.

La creación de las computadoras, que antes eran máquinas voluminosas que ocupaban hasta un edificio entero, hoy se pueden encontrar en la simpleza de un aparato como un teléfono inteligente o hasta un minúsculo sistema que pueda comunicar y procesar datos a la mayor velocidad como lo es un microchip cuya tecnología de 10 nanómetros marca el presente inmediato de miniaturización, sin embargo una investigación conjunta de IBM, GlobalFoundries y Samsung ha logrado meter ya 30.000 millones de transistores en un chip del tamaño de una uña gracias a una nueva tecnología de 5 nanómetros.

De ahí que podamos comprender que la mente del ser humano se expande y rompe paradigmas para iniciar un nuevo camino en el universo del conocimiento, descubriendo, inventando y redescubriendo en la naturaleza las grandezas a las que aún todavía no tenemos acceso por completo y que representan el gran reto de la educación digital.

“Evocando a Giovanni Sartori (1998) podríamos decir que el hombre comunicativo del siglo XXI está más dado a ver que a hablar. Es un ser mucho más visual que oral, y por ende su aproximación al mundo se da más en función de su televidencia, es decir, desde su mirada distante de la realidad en términos del contacto físico con ella, aunque paradójicamente cada vez más próxima y cercana a él gracias a la conexión virtual con el mundo digitalizado. Si hemos de integrar la cadena evolutiva del ser humano comunicativo, partiremos del homo sapiens pensante y reflexivo; seguiremos por el homo demens (planteado por Edgar Morin), dueño de la fantasía y del imaginario; saltaremos al homo videns, prioritariamente audiovisual; encontraremos al homo digitalis convergente e interactivo del siglo XXI, y llegaremos hasta el homo documentalis, el ciudadano del mundo globalizado, heredero de la sociedad de la información, con el criterio justo y necesario para procesar y seleccionar mensajes provenientes de todos los vectores de la comunicación digital (López Yepes, 1998)”. Cita -Arango-Forero, G. Diciembre de 2013. Comunicación digital: una propuesta de análisis desde el pensamiento complejo. Palabra Clave 16 (3), 673-697.

El presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy dijo “El hombre sigue siendo la mayor computadora”. Aunque la expectativa tecnológica y científica es lograr que las máquinas se conviertan lo más parecido a los seres humanos o inclusive superan sus capacidades, estoy convencido que jamás podrán poseer nuestra esencia por lo que nos hace únicos en el universo como seres humanos.

La inminente llegada de la Cuarta Revolución Industrial representa el internet de todas las cosas y la inteligencia artificial. Todo esto tiene que ser objeto de estudio y análisis en los centros de estudio de educación superior, donde hemos tenido que aprender a utilizar todas las herramientas existentes para lograr una comunicación digital y en consecuencia hacer de la educación superior digital el único medio posible por el cual podamos reencontrarnos en momentos de pandemia.

Ya no es una educación que solamente se le puede brindar a un cierto círculo de personas, ahora es una forma de hacer llegar la educación a toda la población, las educadoras y educadores estamos obligados a aprender con todo detalle y precisión cada una de estas herramientas para comunicarnos mejor con los estudiantes.

Es así que el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior se acentúa en el contexto digital, por lo que ya es tiempo de que cada institución de educación superior capacite de forma directa e inmediata a toda su comunidad administrativa, docente, de investigación, científica y directiva en este vínculo digital qué no sabemos cuánto tiempo nos obligará a mantenernos en resguardo para evitar mayores contagios.

La Universidad de Xalapa ubicada en la capital del estado de Veracruz, el tercer estado más importante de la República mexicana por el número de habitantes y uno de los primeros por su enorme capacidad turística, productiva en el petróleo, ganadería y agrícola, así como una de las tierras más representativas en la tradición mexicana por su generosidad gastronómica y riqueza cultural.

La universidad con 28 años de existencia ha demostrado que se atrevió a ser la primera universidad particular en medio del centro de gran influencia de la Universidad veracruzana, la que sigue siendo una de las más importantes a nivel nacional. Es así que el Dr. Carlos García Méndez con un equipo extraordinario de visionarios empresarios impulsó esta institución educativa que hoy enfrenta con profesionalismo, ética y capacidad, el rumbo de la Educación Superior Digital en el sistema híbrido, al que estamos convocados.

La capacitación que deben recibir los docentes de todas las instituciones educativas de nivel superior pueden tomar como ejemplo la experiencia de esta gran universidad porque no solamente se cifra cuantitativamente en el criterio del número de horas de aprendizaje sino cualitativamente en la capacidad de interpretar adecuadamente la humanización de la comunicación digital.

Es aprovechar estas condiciones para favorecer el proceso educativo y generar el mayor aprovechamiento para que cada estudiante desde sus casas puedan construir mejor su capacidad de aprendizaje y sobre todo adquirir competencias que les permitan de manera profesional establecer el principio de todo lo que representa el reto para la humanidad.

La Universidad de Xalapa recibido el reconocimiento internacional por ser vanguardista en todos los senderos del conocimiento. www.ux.edu.mx

Hoy la educación en todo el planeta exige que seamos seres digitales.

Las políticas públicas de todos los gobiernos deben cambiar de dirección, entendiendo que la construcción social se transforma con rumbos indefinidos por la incertidumbre por lo que tenemos que mirar hacia la historia, entender el presente y así construir un mejor futuro.

El Doctor Carlos García Méndez, cómo gran Maestro nos ha dado una moneda de oportunidad para que nosotros adquiramos lo necesario y llenemos nuestra mente y vida con la luz del conocimiento, saber, experiencia y felicidad. Por lo que somos muchas personas quienes estamos en verdad agradecidos con él por ser un ilustre veracruzano, cuya humildad y generosidad ha impulsado a cientos de jóvenes oradoras y oradores para consolidarse en sus estudios universitarios. Por su profundo amor a la oratoria y su gran compromiso con México.

[email protected]