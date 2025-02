La distopía estadounidense

Harry Sinclair Lewis (EU 1885-Roma 1951), Nobel de Literatura (1930), escribió la novela “Esto no puede pasar aquí”, una sátira política distópica (que describe un futuro aterrador y sombrío de una sociedad degradada y oprimida por el poder autoritario, opuesta a la utopía de un mundo mejor) en la que un político populista demagogo, Berzelius “Buzz” Windrip, un “outsider”(externo al establishment político) obtiene el poder democráticamente ofreciendo al electorado prosperidad económica y restauración del orgullo nacional (¿suena familiar con “Make America Great Again”), en el contexto de la Gran Depresión de 1929. Su programa consistió en combatir el desempleo y la expulsión de los migrantes. Curiosamente su lema era “America First”, y establece un régimen totalitario en una de las naciones progenitoras de la democracia moderna.

El género distópico continuó con obras como “Un Mundo Feliz”, de Aldous Huxley (1932), o “1984”, de George Orwell. La primera narra cómo el control genético automatiza a las personas como robots sin personalidad propia y la segunda ofrece un país controlado políticamente por el miedo al Gran Hermano.

Más recientemente la canadiense Margaret Atwood en su obra “El cuento de la criada” (1985) nos dibuja a la sociedad distópica estadounidense denominada Gilead, en donde una poderosa teocracia autoritaria se apropia del poder y somete a las mujeres reduciéndolas a entes reproductores de los gobernantes, para perpetuar el régimen dictatorial, sustrayendo a los niños de sus madres biológicas y entregándoselos a las esposas infértiles de los dirigentes para moldearlos al sistema.

Parafraseando a Lewis, cabría preguntarse si no puede pasar en EU que la ruta oligárquica encabezada por Trump (¡visa dorada a quien invierta 5 millones de dólares!) no es acaso un camino seguro a una sociedad distópica, mediante la estrategia que Timothy Snyder (“Sobre la Tiranía”, 2017) describe como “la administración del terror” que consiste en el aprovechamiento del autoritario ante una calamidad social para consolidar su poder. Ilustra como lo hizo Hitler cuando se incendió el Reichstag (Parlamento) alemán en 1933, que utilizó para obtener una mayoría aplastante, con la que tan sólo un mes después pasó la ley permisiva para gobernar por decreto, suprimiendo a los partidos políticos y la democracia de Weimar, los siguientes 12 años, e instituyendo un régimen de terror que causó la muerte de millones de personas y cambió la historia.

Durante su campaña, Trump sembró el terror de la supuesta y falsa agresión de los migrantes dementes y criminales que destrozan el tejido social en EU, en adición a lo que estimaba como la humillación de EU ante el mundo. Al respecto, Peter Sloterdijk (Las epidemias políticas, 2018) afirma: “Los electores en las democracias tienden a empatizar con las necesidades de los políticos frívolos que necesitan un juguete gigante del tamaño de una nación para su realización personal”. Y agrega: “Esta tendencia puede observarse en varios países de Occidente; en primer lugar, en Estados Unidos, donde un payaso desinhibido asume la presidencia”.

En Netflix la serie Zero Day (Día Zero) presenta cómo un devastador ciberataque provoca un apagón total en EU por un minuto, causando miles de muertos. Dirigida por Lesli Linka Glatter narra la pericia de George Mullen (Robert de Niro) encabezando a una comisión creada por el Congreso para investigar los hechos y descubre cómo un político archiconservador y líder del Senado genera el pánico con el ataque, para argumentar la incompetencia de la presidenta y hacerse del poder. La fórmula populista de ahora es clara: siembra terror y cosecharás el poder.

“Para nosotros —escribió Snyder— la lección es que nuestro temor y dolor natural no deben permitir la destrucción de nuestras instituciones. Valor no significa no tener miedo y dolor. Significa reconocer y resistir la administración del terror de inmediato, desde el momento del ataque, precisamente cuando parece más difícil hacerlo”.

Docente/investigador de la UNAM