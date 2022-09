México en La Palma, Islas Canarias

Cuando era joven fui atleta. Quizá era bueno porque me ofrecieron beca para el CDOM. Desde luego que no acepté. Ser atleta de alto rendimiento no entraba en mis planes, los que trato de seguir lo más posible, sin perder de vista que los caminos son sinuosos, largos, oscuros y no pocas veces plagados de cíclopes, lestrigones y obstáculos aparentemente insalvables. Cuento esto porque un día me vi en una línea de salida en una competencia en USA. Había atletas de ese país y de otros. Incluso un campeón panamericano de la prueba que se comportaba como tal. Take it easy, guy, expresó, con una sonrisa de ¿qué haces aquí, idiota? Le menté la madre e hizo un gesto de no comprender. Recuerdo que era una linda mañana. El estadio lleno de banderas y público. Estaba muy motivado, el entrenador me había dicho, tú no eres Élmer, no eres Sinaloa, eres México. Ah, órale. Sí, viniste aquí y eres tu país, México. No pues, yo bien dispuesto a romper hocicos. Col Pop y ya. Al final de esos 10 mil metros tenía becas de tres universidades para estudiar lo que yo quisiera y claro, defender sus colores.

Pues varias escritoras y escritores estamos ahora en el Festival Hispanoamericano de Escritores en La Palma, Islas Canarias, donde explotó un volcán hace un año, ¿se acuerdan? Donde somos el país invitado, México. El director es Nicolás Melini; el presidente ejecutivo, J. J. Armas Marcelo. Promovido por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de La Palma, entre otros, y gestionado por la Orden Galdosiana de La Palma. Tendremos actividades del 26 de septiembre al 1 de octubre. Llegamos un buen número de corazones mexicanos llenos de casta y deseos de representar. Somos México. Nuestros nombres se han diluido en ese nombre mágico que algunos políticos se empeñan en manchar. Nosotros, desde luego que no, estamos aquí para aumentar el brillo del gran país donde nacimos. Un país hecho de sueños grandes, chicos y medianos. Nos encontramos aquí Socorro Venegas, David Toscana, Carmen Boullosa, Gonzalo Celorio, Margarita de Orellana, Jorge F. Hernández, Ana García Bergua, Enrique Serna, María Baranda, Alberto Ruy Sánchez, Sandra Lorenzano, Christopher Domínguez Michael, Myriam Moscona, Hernán Lara Zavala, Sealtiel Alatriste, Elsa López, Élmer Mendoza, Brenda Navarro y muchos más.

A esta extraordinaria burbuja de creadores agrego a grandes amigos de México y su historia como generador de instrumentos culturales; estarán compartiendo el calor, el paisaje, el aire volcánico y lo que se ofrezca, Sergio Ramírez, Luis García Montero, el fotógrafo Daniel Mordzinski y nuestro gran anfitrión, Juancho Armas, amigo de todos y para siempre. ¿Se inspiraría en él Andrew Lloyd Webber cuando compuso Friends forever? Por supuesto que estarán presentes autores españoles y podremos compartir con ellos y ellas el ser y la nada del oficio. Algo así. Dice Leonor que ha valido la pena llegar hasta Los Llanos, la pequeña ciudad donde se realiza este Festival, que fue transformada por el volcán de tal manera que ahora todos son lectores de Malcom Lowry y esperan la siguiente explosión, cuando le dé la gana ocurrir. En fin, quise compartir con ustedes, lectores que en EL UNIVERSAL encuentran ideas para explicarse lo que pasa en el país, en el mundo y en la imaginación, este hecho, que sin duda está poniendo la literatura mexicana en el lugar que le corresponde. Justo donde la dejaron Paz y Rulfo.