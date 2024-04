Cassiani, de Octavio Escobar Giraldo

“La mayoría de los políticos son corruptos y mienten… no tienen ningún inconveniente en sacrificar a una multitud para conseguir lo que quieren”, escribe Octavio Escobar Giraldo en su novela Cassiani, publicada por Seix Barral, Planeta Colombiana en octubre de 2023. No se pongan erizos, porque como dice cada semana nuestro Arlequín, los políticos mexicanos no son así. De manera que solo hablaré de esta novela colombiana donde el autor desarrolla a Aura Cassiani, una hermosa mujer de ébano, que vive en una Bogotá convulsionada por una guerra civil donde se enfrentan Bibliotequeros contra Conciliares en una guerra fraticida por intereses económicos y culturales, donde son importantes unos personajes fantásticos conocidos como niñas sepia. ¿Pueden los políticos llevar un país que primero dividen arteramente, hacia su destrucción? La respuesta es escalofriante y está en esta novela.

Octavio Escobar Giraldo nació en Manizales, Colombia, en 1962. Es uno de los autores más prolíficos y creativos de la literatura colombiana actual. Cassiani cuenta la historia de una mujer hermosa, experta en la utilización de armas y en la lucha callejera. Su belleza física es notable. Piel dorada y ojos verdes en un rostro fino y pelo largo y rizado. El conflicto entre los contendientes en Bogotá es extremo. Aniquilan todo y es imposible vivir allí. Kike, empleado de una librería que es destruida, que conoce a Cassiani, escapa con ella por un sistema de túneles antiguos que unen puntos de la ciudad. En algún momento son guiados por tres niñas sepia, jovencitas que fueron vacunadas de niñas con biológicos aceptados por el gobierno y no por científicos, que les afectó a tal grado que fueron rechazadas por sus familias y pueden camuflarse en las paredes, entre otras cosas. Yahaira es la líder, la acompañan Selene y Nereida. Tienen amistad con Cassiani y los conducen hasta un edificio donde encontrarán un personaje muy bizarro que les desconcertará.

Desde este punto, el grupo vence algunas dificultades para llegar a un refugio confiable, ocupado por niñas sepia. En este lugar, Cassiani y Kike vivirán revelaciones que no solo los sorprenderán, sino que los obligarán a poner en juego toda su capacidad de ser humanos y su amor a la vida. Las niñas sepia ejercen una estructura de poder que desconocían, algo que usted debe enterarse por sí mismo y que es de mayor interés. ¿Qué comen las niñas sepia? Aquí se los cuenta el autor.

Octavio Escobar Giraldo es un escritor que se ha formado en la práctica. No pertenece a ninguno de los grupos colombianos que aparecen como el rostro de la literatura del país del realismo mágico. Es un autor que escribe desde Manizales, que cuida su obra y que ha desarrollado un estilo muy potente que le permite abordar cualquier tema con probidad estética. Cada una de sus novelas es una sorpresa, una puerta que se abre a lo inédito, a lo novedoso. Siempre desarrollado con pulcritud, que es parte de la idea con que Octavio escribe, desde un espacio luminoso donde la creatividad es la que manda. Por algo es Premio Nacional del Ministerio de Cultura. ¿Quiere usted saber qué pasa con Cassiani, la belleza que se mueve en esta novela y no falla cuando dispara al corazón? Tiene usted que acompañar al dúo en busca de Urdaneta, un hombre que tiene una casa llena de libros y un huerto donde produce sus propios vegetales. Me encantó esta novela y sé que usted la puede conseguir. Disfrútela. ¡Feliz día del libro!