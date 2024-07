Carta a la presidenta de la 5T

Lo sé, es como una carta a Santa Clos que con el deshielo del polo no tiene tiempo de leer nada. Sin duda nuestra presidenta electa también se encuentra a punto de entrar a un potente deshielo. Uy. Va, la presente es para saludarla esperando que esté bien en compañía de su apreciable familia. Nosotros bien en Sinaloa. Como sabe, sufrimos la amenaza de la falla de San Andrés que, la verdad, nos mantiene con el Jesús en la boca. Seguro le han dicho que hay días en que don Rubén no se da abasto con el Wingo, la pala y los pies para tapar hoyos peligrosamente amenazantes. Fíjese que Leonor estrenará Panorama desde el puente, de Arthur Miller, el viernes 26 de julio a las 20 horas en el teatro Helénico. Estarán presentes Albert Einstein, Niels Bohr y Stephen Hawking, por si quiere echar un verbo con ellos. Mándame verbos, pidió su editor a Hemingway, cuando cubría la Segunda Guerra Mundial. Imagine. El moría por enviarle A Moveable Feast, donde cuenta de todo, incluyendo cómo fue que Gertrude Stein los calificó como la generación perdida.

Compa, me decían en la Col Pop, escríbale a la presi, que arregle las escuelas de los plebes, se están cayendo; los de secundaria no quieren estudiar, quieren tener su moto y andar de punteros. Chale. No los voy a engañar, no tengo esa cercanía. Pero usted colabora en EL UNIVERSAL, puede que alguien lo lea y le comente; además se amarró con un patasalada y nombró a otro para que impulse nuestra agricultura. Don Rubén lo va a tratar, pero si usted le escribe, seguro ayuda. Están pesados, mejor abran otra caguama y pasen el chacaleño. Sinaloa tiene cuatro premios nacionales de poesía Aguascalientes. El bueno, el malo, el feo y el perdido, intervino un poeta maldito mientras saboreaba un aguachile con mucho chiltepín y cebolla blanca. Necesitamos que publiquen nuestro trabajo. Una cuentista planteó lo mismo igual que una novelista. Órale.

Las veces que hablé con usted le conté que somos un país multicultural; que cada estado tiene un programa que requiere recursos. Eso no se puede planear en la CDMX, cada región tiene sus planes y son buenos. Son pocos los gobernadores y gobernadoras que lo destacan en su agenda. Los últimos años han sido muy duros; sin embargo, usted es hija de la doctora Annie Pardo, que ya dictó una conferencia en El Colegio de Sinaloa, y creemos que sabrá mirar al país completo y en Sinaloa estamos ansiosos por notarlo. No creo que necesite granjas. De verdad son muy limitados y bien picudos.

Presidenta electa, cuando venga a Culiacán ponga flores en su pelo. Le cuento que la comunidad científica está contenta con la doctora Rosaura Ruiz que dirigirá el desarrollo científico. Una amiga pide que vigile bien a los cartuchos quemados, como dice el maestro Catón, no entendí. El góber Rocha está impulsando en serio dos programas claves para la educación, la enseñanza de las matemáticas dirigido a profesores a través del Centro de Ciencias, y el Fomento a la lectura dirigido a estudiantes de Normal, a través de El Colegio de Sinaloa y la subsecretaria de educación media. Si le sirve, hable con don Rubén, él dirá rana y nosotros preguntaremos, ¿dónde empezamos? Chin, creo que ya me alargué, y eso que no me animaba a escribirle. En realidad, si lee bien, le estoy mandando verbos. Tiene mucho que engrasar. Sin más por el momento, se despide quien desea más verla exitosa que escribirte. Saludos para JMT.

