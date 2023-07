Buscan protección para mascotas víctimas de violencia

Nos platican que la titular de la Brigada de Vigilancia Animal, Leticia Varela, se encuentra en pláticas con el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso, para que se concreten reformas en materia de violencia de género y bienestar animal. Esto debido a que han encontrado casos en donde las mujeres no quieren dejar el lugar donde son violentadas debido a que no pueden llevar consigo a su mascota, pues hasta el momento los refugios sólo son para víctimas y sus hijos; sin embargo, la legislación no considera que las agresiones, en la mayoría de los casos, no solo son en contra de las mujeres y sus hijos sino también hacia las mascotas.

Apapachan priistas a Rubalcava

Nos cuentan que este fin de semana el alcalde de Cuajimalpa y aspirante a la jefatura de gobierno, Adrián Rubalcava, fue muy bien recibido y apapachado por militantes priistas de la alcaldía Cuauhtémoc, así como por el dirigente local del PRI, Israel Betanzos y la diputada local Tania Larios, lo que llama la atención, nos aseguran, porque es en la tierra de la diputada federal Cynthia López, quien también ya se destapó como aspirante a contender por la Jefatura de Gobierno. ¿Será que los priistas andan midiendo fuerzas entre sus gallos?

Piden ayuda a la ONU para rescate hídrico

El alcalde morenista de Valle de Chalco, Armando García Méndez, viajó a Nueva York para presentar en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el proyecto de rescate de Las Lagunas de Tláhuac-Xico, que se encuentran en el límite entre la Ciudad de México y el Estado de México. Nos dicen que el edil busca que con este plan el cuerpo de agua se convierta en una fuente de abastecimiento de líquido para esa zona del Valle de México, donde ya hay problemas para el suministro de miles de familias. La idea de don Armando es obtener financiamiento para que se ponga en funcionamiento ese programa porque se requiere una inversión cuantiosa. Al parecer el edil no tuvo mucho éxito en tierras mexicanas con su proyecto y por eso recurrió al apoyo internacional.