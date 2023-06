Urge formación de especialistas en tratamiento, reúso y aprovechamiento del agua

Tal como señala Luis E. Ortiz M., asiduo lector de estas notas informativas, en el sentido de que, al publicar por publicar, sin ofrecer alternativas de planes o sugerencias de acciones concretas para afrontar los graves problemas derivados de la triple crisis climática que ya resiente el planeta, parecería que estamos “predicando en el desierto”. Ciertamente, amable lector, es muy lamentable que, a pesar de los frecuentes y catastróficos desastres naturales, advertidos por la ONU, en base a estudios científicos y que en estas páginas hemos dado a conocer, ningún gobierno presente todavía un plan decisivo de intervención inmediata. No es pesimismo, pero todo parece indicar que la “guerra contra el plástico”, al igual que la de la escasez y contaminación del agua, y otras, las estamos perdiendo…

EL UNIVERSAL. -Plástico: ¿Una guerra perdida? -Continúa: Una transformación total que reduzca la excesiva dependencia de la sociedad del plástico. Una transformación que cree nuevos modelos de negocios y oportunidades de mercado, porque no se trata de luchar contra los beneficios, sino contra la contaminación. Crear el instrumento que rescate el planeta ya no será fácil y el tiempo disponible para lograrlo es limitado, plantea, y advierte, Inger Andersen, directora ejecutiva de PNUMA.

Y para ello, adelanta, la Asamblea de la ONU ha fijado como objetivo elaborar un texto con el que todo el mundo esté de acuerdo para finales de 2024, un año antes de la Conferencia de la ONU sobre los océanos que se celebrará en Niza. El enfoque de mayor alcance lo defiende la Coalición de Alta Ambición para Acabar con la Contaminación por Plásticos, formada por 58 miembros, incluyendo México, Chile, Colombia, Japón, Nigeria y La Unión Europea. El objetivo común, precisa, es acabar con la contaminación por plásticos para 2040, limitando la producción y consumo a niveles sostenibles. Apuestan por un enfoque circular y por un tratado que fije criterios y normas generales de diseño, durabilidad, reciclado y seguridad. Consideran, además, fundamental, eliminar los plásticos problemáticos, incluso mediante prohibiciones y restricciones, así como el establecimiento de mecanismos para los compromisos, los objetivos y los controles a lo largo del tiempo.

Foto: Cortesía de la ONU

Bueno, amable lector, ante la irresponsabilidad de los gobiernos, sobre todos los más contaminadores, no queda más que sumarse a aquellos países que, al parecer, están dispuestos a acabar con la contaminación por plásticos. Desde luego que el consenso global es vital para lograr ese texto que propone la ONU en el que todos estén de acuerdo para discutirlo en la próxima Conferencia sobre los océanos. Es la gran oportunidad para tomar decisiones contundentes para detener la creciente y alarmante contaminación por plásticos, en el entendido de que, no hacerlo, para 2040 ésta será tres veces mayor.

Agenda Estratégica del TecNM: “Agua Limpia y Saneamiento”. -continúa: Eje estratégico # 5 –“Recuperación y Reúso del Agua”. -Coordinador campus Tijuana. -En México, como en la mayor parte del mundo, las instituciones del nivel superior están considerando al agua no solo como un tema de educación ambiental, sino como una necesidad imperante, ya que el servicio de agua potable en muchos de ellos no está garantizado. El TecNM ha dado un paso adelante en la búsqueda de condiciones y contribuciones de parte de su comunidad para solventar los problemas de agua y para concientizar a sus estudiantes de la necesidad que hay de cambiar el paradigma del ciclo del agua.

La actividad humana impacta fuertemente el ciclo del agua. El uso indiscriminado y su disposición como agua residual rompen totalmente con su ciclo evitando la regeneración de las fuentes naturales. Es por eso que el avance tecnológico ya no puede descartar el cuidado del agua. Como parte de la Agenda 2023 para el Agua Limpia y Saneamiento del TecNM, la recuperación y el reúso del agua es el eje que pretende contribuir a su conservación en el planeta Tierra, dándose a la tarea de crear e innovar en todas las áreas relacionadas con su uso, para no solo contar con ella como un recurso disponible, sino también para garantizar su conservación.

Justificación: -Así como existen problemáticas comunes en los campus del TecNM, también es importante reconocer que las zonas geográficas tienen diferencias radicales en cuanto a clima e infraestructura para el tratamiento de agua. En cuanto a las primeras, sucede que en los campus que están ubicados en la parte baja de laderas y cerros, el agua de lluvia se mezcla con drenajes de zonas habitacionales, lo que impide su recuperación. Por otra parte, la suficiencia del agua para los servicios de los campus está seriamente comprometida. Es así que en todos los campus donde existe el problema de lluvias torrenciales y zonas habitacionales que no cuentan con drenaje o en donde se fracturan, se requiere del tratamiento y recuperación del agua para reutilizarla.

Otra problemática es la desembocadura del agua contaminada hacia canales que conducen a los ríos, problema que acaba por destruir fauna y flora de los lugares por donde pasan, y por supuesto, la pérdida de fuentes naturales de agua. Objetivo: -Contribuir a la formación de especialistas en el tema de recuperación y reúso del agua. Que todos los campus del TecNM se sumen al proyecto para dar ejemplo a otras instituciones y a la población.

Ojalá estos estos proyectos del TecNM, en base a los avances tecnológicos sirvan de ejemplo para crear esa cultura del uso racional del agua. De ahí la urgente necesidad de formar a especialistas para que no ocurra lo que en el estudio de la medicina, que por falta de visión socioeducativa de las autoridades no se formaron los especialistas que tanto se necesitan. Y el delicado asunto del agua no es para menos, porque se trata de su tratamiento y conservación. Continuará…

diegoalcalaponce@hotmail.com