UNAM busca relación entre plastificantes-depresión mayor y riesgo por consumo de microplástico

Aunque el problema de la depresión no es nada nuevo es, sin embargo, de llamar la atención y preocupante, porque cada vez es mayor el número de casos a nivel mundial. De acuerdo a la OMS, actualmente más de 322 millones de personas en el mundo la padecen y se estima que tuvo un incremento, de al menos, 18 por ciento más que en la última década.

GACETA UNAM, -ACADEMIA. -Plastificantes en la sangre. -Fernando Guzmán A. Continúa: Datos preocupantes. -En el Instituto Nacional de Psiquiatría medimos los sueros que nos proporcionó el Dr. Lenin Pavón, con quien trabajamos en el proyecto para encontrar una prueba molecular que permita diagnosticar la depresión en población abierta; lo que encontró el equipo de Morales Montor fue muy interesante. El primer dato duro fue que, en todos los sueros analizados, tanto de pacientes con depresión mayor y en otros, “circulaban los cuatro ftalatos que más se detectan en aire, agua, así como dos bisfenoles”. El otro dato “espectacular y preocupante” fue que circulan en niveles de nanogramos. Para un compuesto que no es nuestro y que circula en la sangre es una cantidad “verdaderamente alta”.

Luego se corroboró que “se pueden asociar” con la depresión mayor, porque los pacientes con esta enfermedad mostraron altos niveles “de al menos un ftalato. El que encontraron mayormente asociado se llama butil bencil ftalato: cinco mil nanogramos por mililitro de suero. El segundo fue bisfenol S: doscientos nanogramos por mililitro, lo cual “es una barbaridad”. Que sea la primera vez que se asocia la presencia de un compuesto de este tipo en suero humano a una enfermedad tan ubicua (presente en todas partes al mismo tiempo) como la depresión “llamó mucho la atención en la literatura”, dice el investigador.

Crisis mundial de salud. -Hay una crisis mundial de salud porque la mitad de la población del mundo padece algún tipo de depresión; de ese porcentaje, apuntó Morales Montor, entre ocho y doce por ciento sufre “depresión mayor”. “La depresión mayor es la principal causa mundial de discapacidad y la primera causa de morbilidad o enfermedad”. Lo peor es que más del 85 por ciento de los afectados no recibe tratamiento. Si alguien ya trae predisposición genética, los bisfenoles y los ftalatos van a ser catalizadores para que desarrollen la enfermedad. Otros factores de riesgo para depresión son la obesidad, las enfermedades crónicas o terminales como cáncer, pero también el tabaquismo y el alcoholismo.

A diferencia de la depresión menor, caracterizada por ser episódica (todos en algún momento de la vida la hemos padecido: no dan ganas de nada), en la depresión mayor se padece un mal estado de ánimo permanente porque hay un desequilibrio en diversos neurotransmisores-principalmente la serotonina-que regula las conductas y estados de ánimo. El paciente no se recupera simplemente con querer hacerlo, por lo que hay que medicarlo, porque la depresión mayor es una afección del ánimo, en la que se experimentan alteraciones conductuales, profunda tristeza, pérdida de interés en las actividades cotidianas y dificultad para experimentar placer.

Amable lector: aunque algunas causas de la depresión son conocidas, existen otras que no han sido valoradas y ya están causando estragos en la salud. Y eso es justamente lo que el equipo del Dr. Morales Montor del Instituto de Investigaciones Biomédica de la UNAM ha puesto al descubierto. Además de los problemas personales, familiares, tristezas, enfermedades, pandemia, violencia, drogadicción, inseguridad, etc., existen otras causas que están presentes desde hace mucho y que no se le ha dado la debida importancia: los microplásticos en la sangre.

El desmedido uso del plástico en recipientes para la conservación de alimentos, bebidas y medicamentos es ahora el nuevo problema que se suma a la crisis de salud mental y que va en aumento. No es por exagerar, amable lector, pero de no prestarle la debida atención, dentro de pocas décadas puede convertirse en una pandemia más, tal como lo advierte la UNAM.

Con disculpas anticipadas a nuestros lectores por el retraso, publicamos los dos comentarios referidos al artículo: Petróleo crudo y derivados derramados, contaminan agua, aire y medio ambiente del 21-10-22. – 1 -Hugo Ruiz: Esta nota es redundante, se sabe que necesitamos energías renovables porque las formas tradicionales de producir energía son muy contaminantes, cero ecofriendly. En vez de eso, se debería apostar por las empresas que tienen proyectos sustentables de energías renovables, like Sempra Infraestructura, o Energía Costa Azul. Pensemos en el futuro verde que queremos. 2 -María Guevara Barroso: ¿Cuándo vamos a entender que impulsar la industria de las energías limpias no es una opción sino una necesidad?

Del artículo S O S: UNAM detecta correlación entre plástico y cáncer de mama del 13-01-23, Yamil Merlín nos comenta: Es increíble la forma en que se ha podido investigar más acerca de la relación que tienen cierta sustancias químicas como el Bisfenol A y los ftalatos en la etiología de una de las enfermedades con una alta tasa de mortalidad como lo es el cáncer de mama, una problemática sanitaria ya considerada como una epidemia y cuya población afectada son principalmente mujeres, especialmente aquellas mayores de 60 años, según registros del INEGI. Agradezco al periodista por el excelente trabajo y el interés que muestra en el campo de la medicina con sus publicaciones en investigación científica, felicitándole al participar en la difusión de dicho contenido dedicado a la población en general para su conocimiento. En espera y ansioso de seguir leyendo sus próximos artículos, le mando mis más cordiales saludos. Continuará…