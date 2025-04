Todo lo que necesitamos saber sobre la situación del agua en la Cuenca de México

Ante la problemática del agua que se está presentando en todos los aspectos, es necesario insistir sobre la necesidad de prestarle la debida atención para prevenir, ya no solo el estrés, sino el colapso hídrico que se tanto se teme para dentro de algunas décadas. De ahí que sea obligación de todos estar debidamente informados sobre todo aquello que tiene que ver con el vital líquido, es decir, desde las fuentes, su distribución, conservación, cantidad, calidad, y desde luego, el uso correcto y tratamiento adecuado para su posible reúso en caso de ser necesario.

Desafortunadamente, el asunto del agua sigue siendo de poco, -acaso nada-interés para la mayor parte de la población debido quizá, como ya hemos señalado, a que todavía, de algún modo, llega a casi todos los hogares del país. Pero, tengamos presente, amable lector, que esta problemática del agua para el consumo humano, principalmente, tiende a agravarse, y no queda más que cuidarla en base a informaciones, programas y acciones debidamente planificadas que garanticen su existencia por siempre.

De Agua Capital para EL UNIVERSAL. - ¿Qué es Agua Capital? -Es el Fondo de Agua de la Ciudad de México. -Es una plataforma de colaboración-sin fines de lucro-cuya misión es contribuir a la seguridad hídrica de la Cuenca de México, a través de acciones basadas en el conocimiento y la ciencia, proyectos innovadores y soluciones basadas en la naturaleza. Compartimos este documento con la finalidad de brindar, de manera accesible y oportuna, información relevante sobre los retos que enfrenta la Cuenca de México para asegurar la seguridad hídrica en esta región, así como una serie de propuestas sobre lo que podemos hacer para contribuir a su solución.

En materia de seguridad hídrica, Agua Capital busca atender cuatro grandes retos reflejados en su plan estratégico: 1 -Balance hídrico del acuífero: -Promover la protección de las fuentes de agua y reducir la sobreexplotación. 2 -Gestión integral: -Contribuir a la gestión de recursos hídricos bajo enfoque integral y coordinado. 3 -Prevención de riesgos asociados al agua: -Impulsar estrategias de adaptación y mitigación de riesgos. 4 -Agua residual como recurso: -Promover agua residual como recurso económico, ambiental y de beneficio social.

En cuanto al Plan Estratégico. -Proyectos y Acciones con una visión de largo plazo, KPI’s (indicador de desempeño de una actividad) y objetivos específicos. Problemáticas: 1 -Sobreexplotación del acuífero. -Reto: Balance hídrico del acuífero. Objetivo: Promover la protección de las fuentes de agua y reducir la sobreexplotación. 2 -Ineficiencia en la gestión del agua. -Reto: Gestión integral del agua. Objetivo: Contribuir a la gestión de recursos hídricos bajo enfoque integral y coordinado. 3 -Menor resiliencia al cambio climático. -Reto: Prevención de riesgos asociados al agua. Objetivo: Impulsar estrategias de adaptación y mitigación de riesgos. 4 -Descargas residuales sin uso. -Reto: Agua residual como recurso. Objetivo: Promover agua residual como recurso económico, ambiental y de beneficio social.

Desde luego que programas estratégicos, debidamente estructurados como los que presenta Agua Capital, son los que se necesitan para hacer frente a esta problemática. Pero, lamentablemente, el desconocimiento que todo esto conlleva por parte de la población, hace que sus posibles soluciones se demoren o, de plano se detengan. De ahí la urgente necesidad que todos debemos conocer sobre la situación del agua en nuestro país.

Lo creamos o no, amable lector, justo en las décadas que están por venir, en las que, ineludiblemente se presentarán los momentos más críticos del cambio climático, sobre todo en el agua, que es el recurso en el que más se reflejan los efectos negativos. De ahí que, de no hacer nada en esas futuras décadas, en las que todavía tendremos el tiempo necesario para, si no evitar, al menos tratar de que esta crisis sea lo menos agresiva posible. Pero, ¿Cuándo iniciamos?

Amable lector: Esta es una valiosa información que todos debemos conocer sobre la situación del agua, tanto lo correspondiente a cada una de las cuencas, como a nivel nacional en su conjunto.

- Las cuencas de nuestro país se agrupan en 37 regiones hidrológicas, y éstas, a su vez, en 13 regiones hidrológico-administrativas (RHA). En lo que respecta a aguas subterráneas, el país se divide en 653 acuíferos.

- La Cuenca de México. -Es la reunión de cuatro valles en el centro del territorio mexicano, ubicada dentro de la región hidrológica No. 26 conocida como Pánuco y la región Xlll llamada Sistema Cutzamala con elevaciones mínimas entre dos mil 150 mtrs. sobre el nivel del mar a dos mil 390 en sus valles y cinco mil 800 en los volcanes que la rodean; aunque con una elevación promedio de dos mil 900 de las montañas que la cierran, dentro de la cual se hallan las ciudades de Pachuca, Tizayuca, Amecameca, Texcoco, Apan, entre otras, y casi toda la zona Metropolitana del Valle de México, con excepción de la zona perteneciente a Huixquilucan. Esta cuenca está dividida políticamente entre cuatro entidades y son de mayores áreas a menos: Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo y Tlaxcala, con una pequeña zona del estado de Puebla.

De antemano sabemos que ningún gran proyecto podrá llevarse a cabo por sí solo si no es con la contribución de todos: gobierno, academia, instituciones, asociaciones y sociedad en su conjunto, sobre todo cuando de un determinado propósito o algo tan vital como lo es el asunto del agua se trata. A decir verdad, amable lector, este preocupante asunto que a todos compete, es ya un verdadero reto y desafíos constantes. Continuará… diegoalcalaponce@hotmail.com