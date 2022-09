Supervivencia de “La Sultana del Norte” depende de regiomontanos y empresarios

Reiteramos: Si los estudios sobre el agua, basados en la ciencia y las investigaciones académicas de las diversas universidades e instituciones, no son valorados, y tomados en cuenta por las autoridades de los tres niveles de gobierno para abocarse a la búsqueda de soluciones definitivas, no servirán de nada. ¿Qué caso tiene hacer investigaciones y difundirlas sin ningún objetivo? En México, lamentablemente, como ya hemos señalado, y así está más que demostrado, la ciencia y la academia son incompatibles con la política.

Agua, el futuro ineludible. – Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA Program on México, Profmex /v World y Juan Pablos Editor. Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. -Contexto Geohidrológico, Climático y Regional. Continúa: -Las sequías son un fenómeno frecuente y representan uno de los grandes riesgos en el suministro de agua a Monterrey y su área metropolitana. La mayor sequía registrada en la década de los cincuenta (1951-1959), duró alrededor de 73 meses. A mediados y finales de los noventa se presentó otra sequía-esta con una duración aproximada de 60 meses-que impactó toda la cuenca del Río Bravo. Este fenómeno generó serios conflictos con estados Unidos, ante el incumplimiento por parte de México del Acuerdo Internacional de Distribución de Aguas de 1944, que gobierna la administración de las aguas transfronterizas entre los dos países.

Ahora parece distante, pero la prensa de la época muestra que en agosto de 1998 Monterrey enfrentó también graves problemas en el suministro de agua. La sequía de entonces obligó al SADM a llevar a cabo medidas restrictivas en el uso del agua, previa información oportuna a la población (El Norte 9 de agosto P. 5 B) Más recientemente, el primero de septiembre de 2013, el AMM se estaba quedando sin agua en sus tres presas-El Cuchillo, Cerro Prieto y La Boca-, las cuales tienen una capacidad máxima conjunta de 1, 462 millones de metros cúbicos (Mm³) Se estuvo a punto de iniciar recortes de agua a la población. El Almacenamiento de estas presas se estimó en 289 Mm³, lo que representaba el 19.8 por ciento de su capacidad ordinaria (es decir, el nivel de algunas máximas ordinarias NAMO) conjunta. Más particularmente, las dos principales fuentes superficiales que abastecen al AMM, (Presas Cerro Prieto y El Cuchillo), en términos operativos, se encontraban prácticamente vacías después de dos años de sequía.

Como bien se documenta en este importante libro, Monterrey ha estado siempre en cíclica y creciente tensión hídrica. Y no es que esto deba tomarse como algo normal que sucede cada año, y que “de ahí no ha pasado”, sino como algo serio y alarmante que cada vez se agrava más. De ahí que no debe verse más como un hecho cíclico que afecta a Monterrey solo un poco antes de las lluvias. Ahora bien, o, se entiende y se acepta, -de una vez por todas- que el problema de escasez de agua en Monterrey, es de considerarse seriamente y debe buscarse la solución definitiva, ahora que hay tiempo, o, en una, o dos décadas más, las grandes empresas, ya no solamente las cerveceras y refresqueras de la otrora “Sultana del Norte”, tendrán que pasarse al sur, o al sureste; porque ni en el bajío, ni en el Valle de México, tendrían cabida. Y la única opción, como tantas veces hemos señalado, es desalinizar el agua del mar.

Desde luego que esta alternativa no es nada ocurrente, ya que en Israel se está haciendo uso de esa fuente inagotable que es el mar. Y en México, como ya hemos señalado, tampoco es nada nuevo, porque ya se tienen antecedentes al respecto.

De nuestros lectores. 1- Eduardo Ruiz: Muy preocupante escenario para Monterrey y para las urbes como la Ciudad de México, escenario que parecía más remoto se ha hecho presente, y al parecer, como dice este interesante artículo, se agudizará más rápido de lo que se piense. 2-Jesús Ocejo: -Uff, a ver qué otros pleitos y conflictos por agua se dan en el futuro. A cuidar el agua, quienes la tengan.3 -Raúl Cárdenas: ¿Qué significa AMM? (Área Metropolitana de Monterrey). Estimado Raúl, en el perfil están todas las publicaciones anteriores, por favor, léalas con calma; se trata de un seguimiento periodístico sobre el tema del agua.

4 -Armando Juárez: -Señor, en primer lugar, debería investigar cuánta agua se necesita para producir cualquier producto que consumimos, en caso de hacerlo, se dará cuenta que uno de los principales factores que limita el desarrollo de una región es la disponibilidad de agua. Por lo tanto, no se puede proponer que una de las ciudades que produce los principales bienes que consumimos se vaya al sureste, pues esto implicaría el aniquilamiento de esta región, la cual es la zona más atractiva para la inversión. Por lo tanto, no puede hacerse eco de otras de las tantas ocurrencias de ese ignorante y torpe personaje que responde al apelativo de pejelagarto. Cuánta razón tiene don Armando, pero los estudios previos, basados en la ciencia y la academia, demuestran, y advierten tajante, que el problema de escasez de agua en Monterrey es real, creciente y preocupante. Para eso es este seguimiento periodístico, para que nos demos cuenta de la gravedad de la situación y entre todos busquemos la solución, antes que sea tarde…

5 -Robert Garza: ¿Ignorante y torpe? Que no te ciegue tu torpeza y tu ignorancia. El presidente tiene razón, te guste o no te guste. El presidente está perfectamente informado de la verdad. Obviamente, se deben estudiar todas las alternativas para evitar un mal mayor en el futuro. Obviamente no es el camino dejar en la calle a miles, cientos de miles de personas y familias. El articulista termina con un posible y realista camino: las plantas desalinizadoras. Seguramente ya está en estudio la idea en los grandes consumidores. Gracias amables lectores por preocuparse por este asunto del agua que a todos compete. Continuará…