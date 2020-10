Se duplica arsénico en agua, según estudio de la UNAM (XIV)

“¡El cambio climático ya comenzó, y la guerra por el agua también!” ¿Qué esperamos?

La “era moderna”, (industria del material sintético y pañales desechables) que inició, apenas, hace poco más de un siglo, ya tiene, sin embargo, en grave predicamento al mundo. En tan poco tiempo, la Tierra ha comenzado a padecer los estragos que la “modernidad” trae consigo: basura orgánica e inorgánica, polvos, desechos sólidos, contaminación, aguas residuales industriales y domésticas, etc. Y partiendo de aquello de que, nada se extingue, sino solo se transforma o se recicla, pues de alguna forma, u otra, sigue aquí entre nosotros, pues, ¿a dónde va?

Mientras tanto, los millones de toneladas de basura que a diario generamos, se siguen sumando al medio ambiente y al agua por medio de las filtraciones y el escurrimiento al desintegrarse. ¿Se imagina, amable lector, lo que será este problema dentro de otros cien años, o menos? ¿Se imagina cómo enfrentarán sus descendientes y las futuras generaciones esta terrible “apocalipsis”? Pero, si por ahora eso no importa, ni preocupa, pues…

Amable lector: esta es la información adicional que EL UNIVERSAL ofreció en relación al artículo anterior. Además de interesante, es muy preocupante. – 09-2017- ¿Sabías que tomas plástico todos los días? No importa si bebes agua de la llave o compras agua embotellada, fibras de plástico microscópicas salen de los grifos de lugares tan distantes como Los Estados Unidos, Nueva Delhi o México, para el consumo de personas, mascota y ganado. Investigadores de Orb Media recolectaron 159 muestras de agua potable en cinco continentes y notaron que 83 por ciento contenían plástico. Esta contaminación desafía la riqueza y la geografía: el número de fibras plásticas en el agua del grifo de la Torre Trump en Estados Unidos, no fue diferente a la que se encontró en las muestras de ciudades de África. Orb Media encontró fibras plásticas en el agua embotellada de las principales marcas y en hogares que usan filtros. Una persona que bebe dos litros de agua al día, o bebidas como café, té y refresco, puede ingerir ocho fibras de plástico, el equivalente a más de dos mil 900 al año.

El plástico invisible está dentro de nuestro organismo, dentro de nuestros bebes, dentro de la reina de Inglaterra. “La reina Isabel probablemente ha ingerido una buena cantidad de plástico al igual que toda clase de persona”, dijo Mark Browne, un eco-toxicólogo de la Universidad de Nueva Gales del Sur en Australia. “Sabíamos que este plástico vuelve a nosotros a través de nuestra cadena alimenticia. Ahora vemos que vuelve a nosotros a través del agua potable. ¿Tenemos una salida?”, le comentó a Orb Media Muhammad Yunus, galardonado con el Premio Nobel de la Paz y fundador del Banco Grameen.

“Hemos sido advertidos antes sobre la amenaza del plástico para la vida y el planeta. Pero no me di cuenta del riesgo que corre nuestra vida hasta que se presentaron estas nuevas conclusiones de las investigaciones. Vemos que la soga se está apretando más y más alrededor de nuestro cuello”, dice Yunus.

Amable lector: Esta valiosa información y todas las relacionadas con este grave problema del agua contaminada que a diario bebemos, aunque son de dos y hasta cinco años atrás, no quiere decir que ya “caducó” o ya está desfasada, por el contrario, es más actual y alarmante que nunca. Lo preocupante es que, como tantas veces lo hemos señalado, nadie ha hecho, ni hace nada para resolverlo. ¿Hasta cuándo? De ahí el propósito de esta labor periodística de darle seguimiento hasta encontrar la solución antes de que sea demasiado tarde.

Lamentablemente, a pesar de que el daño ya está hecho y sigue en aumento, lo preocupante es que no se sabe todavía cómo remediarlo. Y no es que no haya formas, estrategias, planes y programas para solucionarlo, lo que hace falta es voluntad política de las autoridades de los tres niveles de gobierno y de la misma sociedad para abordarlo decididamente. Desde luego que ya no será tarea fácil, porque, al tratar de solucionarlo, se tendrían que afectar muchos intereses creados; por un lado, está el boyante negocio de las aguas embotelladas, y por otro, la negligencia de las autoridades al no aplicar las normas en el casi nulo tratamiento de las aguas residuales industriales y domésticas que llegan a los ríos, a las presas, lagos, y finalmente al mar en su mayor parte. Si ya estamos bebiendo microfibras de plástico, y otros tóxicos más, ¿qué sigue?

Agregado: Un estudio realizado en 2015 reveló la presencia de fibras y partículas plásticas en un 20 por ciento de los peces del lago Victoria en Uganda. -En Washington, la Organización Orb Media encontró, aproximadamente, 16 microfibras plásticas en el agua del grifo localizado en el Centro de Visitantes del Capitolio que alberga ambas cámaras del Congreso. -Sin duda, las fibras sintéticas se encuentran en los alimentos que consumimos, e inclusive, en las fórmulas lácteas para bebés, pastas, sopas y arroz. - Filipinas ocupa el tercer lugar a nivel mundial en la generación de deshechos plásticos, solo después de China e Indonesia. El gobierno filipino ha creado un organismo federal para combatir la pesadilla del tratamiento de residuos plásticos. EL UNIVERSAL. Continuará…

Amable lector: ofrecemos disculpas por el involuntario error en el título del número pasado, en el que se antepuso la palabra agua a arsénico. Muchas gracias por su comprensión.

