Se duplica arsénico en agua, según estudio de la UNAM (VII)

“El cambio climático ya comenzó, y la guerra por el agua también” ¿Qué esperamos?

El Agua dulce se agota, gota a gota, y el tiempo para purificarla y conservarla también. Podrá no haber comida y otros satisfactores por algún tiempo, pero no el agua para consumo diario. Está demostrado que el cuerpo humano puede sobrevivir sin alimento hasta por más de 30 días, pero no sin agua.

Amable lector: Como hemos señalado, es necesario recabar toda la información y datos documentados para tener mayor conocimiento sobre esta problemática a nivel nacional. Desafortunadamente, no hay un solo lugar del país que no tenga, además de problemas con el abastecimiento, con la calidad del agua para el consumo humano. No se trata de integrar una estadística, sino de conocer todo aquello que está afectando la calidad del agua y en base a ello buscar las soluciones inmediatas. Todo, desde luego, con la esperanza de que los tres niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto, emprendamos, cuanto antes, acciones concretas que para el caso se requieren. Es por nuestra salud, antes que se convierta en epidemia o, algo peor…

Y precisamente, atendiendo a esta convocatoria, agradecemos al doctor Marco Leopoldo García Guaderrama, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I, adscrito como investigador al Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara, la amplia y valiosa información que envía a EL UNIVERSAL sobre la contaminación del agua en el estado de Jalisco. Este es el texto:

-Cerca del 60 por ciento del agua que se consume en la Zona Metropolitana de Guadalajara proviene del Lago de Chapala por medio del acueducto Chapala-Guadalajara o por medio de viejo sistema también llamado Sistema del Río Santiago. Este último no se surte propiamente del Lago de Chapala, peor aún: se surte justo de la descarga del río Zula, (tan contaminado como el Lerma o Santiago; sólo que su caudal es menor) en el nacimiento del río Santiago en el lago y a pocos kilómetros del río Lerma.

Sobre la calidad del agua del Lago de Chapala, un estudio muy interesante es el que se realizó en 2018 en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) (Reporte de análisis de datos de calidad del agua del Lago de Chapala, Sánchez-Torres, J. et al) en donde se demuestra que, a partir de datos no disponibles en la red, pero obtenidos por investigadores de este instituto, que el agua de este lago está fuera de la norma en varios contaminantes, incluyendo el arsénico. Además, no se requiere de un estudio científico, sino solo de sentido común para saber que, si en el Lago de Chapala descarga el río Lerma, el segundo más contaminado de México, la calidad del agua debe ser terrible.

De acuerdo al Sistema de Datos Renales de Los Estados Unidos, (Reporte anual 2016) el estado de Jalisco se encontraba en el tercer lugar mundial en enfermos con insuficiencia renal con 355 enfermos por cada millón de habitantes, solo por debajo de Taiwán y USA. Los dos países y el estado de Jalisco tienen en común altos niveles de arsénico en el agua potable. Hasta aquí la primera parte de los datos enviados por el doctor, García Guaderrama.

Datos duros: - El río Santiago, al occidente de México, el más contaminado del país, generó un escándalo internacional luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara medidas cautelares para los habitantes de su cuenca. Calificada por la ONU como una catástrofe ambiental, este caudal de 562 kms. de largo que atraviesa dos estados, Jalisco y Nayarit, es considerado un caso emblemático de la degradación de las principales fuentes de agua dulce del país. (Palabras Claras de Jalapa, Ver. 9 de febrero de 2020). Este tipo de datos publicados por los medios, solo confirma lo grave que es el problema del agua en el estado de Jalisco. Desde luego que no se trata de estigmatizar el estado con este tipo de informaciones, sino solo de darlos a conocer, reconocer, y aceptar, que ahí existe-ojalá el gobierno del estado informara que ya no- un serio problema con la calidad del agua. Y si esta alteración al vital líquido ya ha sido superada, que esto sirva para aprender cómo cuidar el agua. Se buscan soluciones, no confrontaciones ni culpables.

Aunque estos datos pueden variar año con año, según el Atlas del Agua publicada en 2016 por CONAGUA, seis de cada 10 ríos están fuertemente contaminados: Balsas, Santiago, Pánuco, Grijalva, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá. Desde luego que el orden no importa, pero sí el alto nivel de contaminación, que lamentablemente, sigue agravándose debido a las descargas de aguas residuales de todo tipo. ¿Cuáles serán los planes para sanearlos cuanto antes? Continuará…

[email protected]