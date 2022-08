Se agotan ríos, lagos, acuíferos, manantiales, glaciares; nos queda el agua del mar

A la memoria de mi inolvidable esposa Clarivel Nájera Espinoza. ¡Gran mujer, extraordinaria esposa, abnegada madre y abuela; excelente amiga! Con un don de gentes incomparable. Solícita, preocupada y presta a apoyar a los suyos y a todo aquél que lo requería. Trabajadora, y como chiapaneca, apasionada de la música de marimba e innovadora de la buena cocina. Gracias, amada mía, por ser eternamente mi compañera de vida. Tus hijos, tus nietos y yo, estaremos por siempre contigo. Descansa en paz. Allá nos vemos…

Análisis del Régimen Jurídico del Agua en México. -Víctor Amaury Simental Franco. Editorial Tirant Lo Blanch-Universidad del Valle de México. Panorama nacional de los problemas vinculados al agua- Problemas sociales vinculados al agua. -Continúa: El problema del agua trasciende sectores y estratos sociales, no respeta límites geográficos ni tampoco niveles de gobierno, por lo que, de manera enunciativa, y no limitativa, pueden mencionarse las siguientes situaciones conflictivas: disponibilidad, explotación, aprovechamiento, distribución, costo, saneamiento, desecamiento, inundaciones, etc., sin encontrarse dentro del territorio de México, en el que no se identifique algún problema relacionado con el agua. Existen regiones en el país donde la disponibilidad de agua por habitante es extremadamente baja.

Es de destacarse que las regiones del país con mayor demanda de agua (tanto por su densidad poblacional como por su desarrollo industrial y agropecuaria) son precisamente las que tienen menor disponibilidad de agua por persona. En consecuencia, la explotación de las fuentes tiene diversas peculiaridades: “En el 2025, tres mil millones de personas podrían carecer de los requerimientos básicos de agua vital. Asimismo, es previsible que el agua se convierta en uno de los principales temas de conflicto a lo largo de este siglo; es urgente dar respuesta a la meta 10 de los objetivos del milenio, la cual se refiere a resolver el problema de escasez de agua”.

De ahí la necesidad de retomar y repetir, cuantas veces sea necesaria, toda la información científica que se tenga al respecto. Ojalá todos los medios informativos, tanto de México como de todo el mundo, le dieran seguimiento periodístico continuo a toda aquella información que impacta en, y/a nuestra vida. Y es aquí también donde la escuela, en todos sus niveles, debe priorizar la enseñanza y cuidados de nuestros recursos naturales.

Amable lector: Como usted también ya sabe, nuestros recursos naturales, además de sobreexplotados, se están contaminando y causando estragos en la salud de la población. Como también ya hemos señalado, la tierra, por ejemplo, la que nos da de comer, está en franco deterioro, huelga señalar la situación en que se encuentran el agua y el elemento vital que es el aire. A la flora y a la fauna a nadie parece importarle. ¿A qué autoridad corresponde buscar la prevención y la solución a esta problemática que cada vez se agrava más?

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara, El Colegio de México-UCLA-Programa on México, Profmex/World-Juan Pablos Editor. -Edición 2019. -Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. -El destino den Chapala. -Cambio climático, economía regional y política de aguas. -Salvador Peniche Camps y Monserrat Sánchez González. Continúa: En lo que respecta a los lagos, el cambio climático tiene repercusiones muy claras. Según Hulme, Conway y Lu (2003), con el aumento en la temperatura promedio global en las regiones lacustres veremos un incremento en las temperaturas medias y cambios en las extremas, las características temporales y espaciales en las precipitaciones.

Y otras variables climáticas, incluyendo la radiación y cobertura de nubes, la humedad relativa, la velocidad del viento y el nivel de mar. Todos estos fenómenos tendrán impactos predecibles en el metabolismo de los lagos. (como la estratificación térmica, la distribución de los nutrientes, la composición de las especies de peces y en las características hidrológicas de los sistemas fluviales y lacustres. Sin embargo, en el caso de los lagos con presencia humana importante se prevé que las actividades productivas y sociales tendrán mayor relevancia en su equilibrio. El cambio climático será un catalizador.

La Política Hídrica y los Niveles del Lago de Chapala. -En la actualidad, según el convenio federal de distribución de 2014, las extracciones permitidas al Lago de Chapala para la Ciudad de Guadalajara son de 240 hectómetros cúbicos (hm³) anuales, y el caudal extraído en todo el sistema oscila entre 873, 43 y mil 819 hm³ (bajo escurrimientos calculados de 8 mil 660,03 y 13 mil 853, 21hm³ respectivamente) (DOF. 2014) En años recientes el Lago de Chapala ha sufrido una crisis permanente. Desde principios de este siglo no ha podido recuperar ni la mitad de los volúmenes oficiales establecidos de cerca de ocho millones de metros cúbicos, y la calidad del agua se ha deteriorado al grado de convertirse en la cuenca más contaminada del país. (SEMARNAT 2004)

De acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA de diciembre de 2020, de los 59 acuíferos del estado de Jalisco, 35 no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones, por el contrario, presentan déficit y se continúa extrayendo agua a costa del almacenamiento no renovable del acuífero.

Virgilio R. García Jiménez de Tamaulipas nos dice que la presa internacional Falcón, situada sobre el Río Bravo en el municipio de Nueva Ciudad Guerrero, Tamps. y el condado de Starr, Texas, Estados Unidos está al 11 por ciento de su capacidad.

Continuará…