S O S: UNAM detecta correlación entre plástico y cáncer de mama

Ahora que la pandemia de Covid-19 continúa causando estragos en el mundo, en México, por negligencia gubernamental, todavía se están pagando las terribles consecuencias de esa nefasta irresponsabilidad. Y, por no actuar oportuna y responsablemente, cuando se debe, otras enfermedades, como la insuficiencia renal, la obesidad la diabetes y el agresivo y mortífero cáncer de mama, por ejemplo, como ya en otras ocasiones hemos advertido, son ya una epidemia creciente y preocupante. Las cifras de casos y decesos por cáncer de mama son ya alarmantes.

La falta de atención médica preventiva, así como la premisa equivocada de no imponer una norma sanitaria obligatoria para evitar contagios colectivos, por aquello de que no se puede obligar a nadie a usar un cubrebocas, o el debido comportamiento ante una crisis sanitaria de alto riego, no es más que una idea política populista que agrava la situación y entorpece las soluciones requeridas.

De ahí la preocupación que, ante el creciente número de casos de cáncer de mama, que hasta ahora solo se conocen los resultados de las investigaciones científicas y número de casos inclusive, pero nunca los planes o programas de acciones sanitarias preventivas para conocimiento de la población, pero sobre todo de las mujeres, que son las directamente afectadas por este terrible mal que ya es una epidemia más en México. ¡Urgen programas sanitarios preventivos!

GACETA UNAM. -ACADEMIA. Detectan correlación entre plástico y cáncer de mama. Fernando Guzmán Aguilar. -nov.- 18-2020. -Por primera vez en el mundo, investigadores de la UNAM lograron correlacionar la presencia de bisfenoles y ftalatos en pacientes mexicanos con cáncer de mama. Refrendar su hallazgo en sangre en una muestra mayor de pacientes, podría tener la utilidad en la clínica del cáncer como herramienta pronóstica. El estudio fue realizado por el doctor Jorge Morales Montor, del Instituto de Investigaciones Biomédicas, con la colaboración del doctor Omar Amador, así como de las doctoras Karen Nava Castro y Margarita Palacios del Centro de Ciencias de la Atmósfera.

“La pregunta, dice Morales Montor, era si podríamos medir, así como ellos las medían en el aire, estos mismos contaminantes en fluidos humanos”. En la literatura científica se afirma que en seres humanos no se puede medir el compuesto parental u original de bisfenol A (BPA) y de ftalatos, sino solo en orina y solo sus metabolitos, productos de la degradación de esos contaminantes por el metabolismo del organismo.

A contracorriente con este postulado, Morales Montor y colaboradores: 1 -Detectaron en sangre (suero) de pacientes mexicanos la presencia de BPA y Ftalatos (“fue una sorpresa agradable”) y 2 -Determinaron que hay una correlación de esos compuestos contenidos en plásticos y latas con el cáncer de mama. Fue también preocupante encontrar la correlación de uno de ellos: en la etapa cuatro de cáncer de mama, la más agresiva, existen mayores niveles de dihexilftalato en sangre. Este es un factor de riesgo, mientras que los bisfenoles “no cambian tanto”. Otro resultado significativo fue que las pacientes de la ciudad de México-una de las más contaminadas del mundo, -tenían más ftalatos en sangre que las de Toluca, en un orden de 2000 y 200 nanogramos por mililitro, respectivamente. Y gente normal o los controles: 120 y 45 ng/ml. Estos datos, apunta Morales Montor, son los primeros que realmente indican cierta correlación de los niveles de estos contaminantes y el desarrollo de una enfermedad: Cáncer de mama.

Ante esta situación sobre la correlación del uso y abuso del plástico con el cáncer de mamá, es pertinente que las autoridades sanitarias se aboquen a la búsqueda de soluciones inmediatas para que este tipo de material no sea usado más en el envasado y conservación de alimentos, sobre todo en el agua embotellada. Pero no es solo en los productos alimenticios en los que el plástico es usado regularmente con los daños ya conocidos, sino también en la envoltura de medicamentos, en la ropa interior, en los juguetes, utensilios de cocina y en muchos más. Sin embargo, es en el biberón, de donde según estudios, se desprenden millones de partículas microplásticas que son consumidas por los bebés en un solo día. La OMS considera que los adultos consumimos entre 300 y 600 microplásticos diariamente. El organismo también advierte que la preparación en polvo para bebés no es estéril y puede contener bacterias nocivas y provocar graves enfermedades, por lo que recomienda su correcta preparación y conservación.

De nuestros lectores. -Juanjosé Santibáñez: Una vía de aceleramiento de la o las soluciones posibles puede provenir de una convocatoria abierta del municipio para realizar un foro que permita evaluar, primero conocer, desde luego, las opciones con, al menos, costos aproximados y tiempos de realización y monitoreo de obras que efectivamente limpien las aguas de ríos urbanos como los de Toluca. La UAM Iztapalapa está dispuesta a participar en apoyo de lo que la lV transformación ha dicho: que nadie se quede atrás en el tema del agua. Efectivamente don Juanjosé, las cosas que valen la pena no se hacen solas y mucho menos sin la participación de los directamente beneficiados. Ojalá el municipio de Toluca entienda, y acepte, que este gran proyecto, de hecho, propuesto inicialmente por la UAM Iztapalapa y que está dispuesta a apoyar, debe ser ejecutado en coordinación con las autoridades e instituciones involucradas. Nada mejor que la academia puesta al servicio de la sociedad, y en el asunto del agua y la salud, con mayor razón. Ya veremos…

Hugo Li: Puros pretextos pseudocientíficos para justificar la inflación en los precios de los alimentos y servicios. -Miguel Palma: Título con albur. Desde luego que no fue esa la intención don Miguel, le ofrezco mil disculpas a usted y a totos nuestros lectores. Continuará…