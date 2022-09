S O S ¡El problema del agua en Monterrey y Guanajuato es de seguridad nacional!

Es realmente sorprendente, y hasta preocupante, como ya hemos señalado, e insistimos, que, aún con las contundentes evidencias científicas sobre el problema del agua, principalmente de contaminación y escasez, ninguna autoridad, de los tres niveles de gobierno, esté conformando programas de acciones inmediatas y definitivas; solo hay planes y soluciones mediáticas.

Pero, lo más lamentable, y hasta penoso, es que, a pesar de los estudios llevados a cabo por la comunidad científica desde hace tiempo, así como de las investigaciones académicas de las universidades nacionales que han abordado el asunto, nada parece importarle a nadie. ¡Qué decepción! En vez de tratar el tema como corresponde a su gravedad, las autoridades se han encargado de politizarlo irresponsablemente. No es posible que, ante el desolador panorama de Monterrey por la escasez de agua, por ejemplo, se haya elaborado un plan de abastecimiento emergente hasta para 2050 únicamente. ¿Qué se hará después?

En Cuanto al Plan Integral para Acceder al Derecho Humano al Agua en el Valle de México 2019-2030, recién presentado por el gobierno de la Ciudad de México, el del estado de México y la CONAGUA, no es más que otro plan emergente enmarcado políticamente con fechas claves para fines electorales. ¿Acaso no se dan cuenta del creciente problema de escasez de agua, sobre todo en el norte del país? De hecho, no es solo Nuevo León o Guanajuato. ¿Nadie se ha puesto a pensar que, entre 2030 y 2050, puede ocurrir un colapso hídrico irreversible? ¿Acaso, también para entonces se volverán a elaborar otros planes hídrico-políticos emergentes? Dada la gravedad de la situación, es de extrema urgencia iniciar los estudios técnicos y científicos para comenzar a desalinizar el agua del mar ahora que, al perecer, todavía estamos a tiempo. ¡Es la única solución!

Agua, el futuro ineludible. -Universidad de Guadalajara, El Colegio de México, UCLA Program on México, Profmex / World y Juan Pablos Editor. Coordinadores: Boris Graizbord y Jesús Arroyo Alejandre. Edición 2019. Continúa: Contexto territorial. -Disponibilidad de Agua y Expansión Metropolitana: Reflexiones sobre el caso Monterrey. -Ismael Aguilar Barajas, Aldo I. Ramírez Orozco y Nicholas P. Sisto. -La preocupación por las crisis de disponibilidad de agua se ha venido externando en foros internacionales y en publicaciones muy influyentes del mundo de los negocios. El Reporte de Riesgos Globales del Foro Económico Mundial, es un caso ilustrativo. En sus últimas ediciones, la crisis del agua-entendida como una repentina y sustancial reducción en su oferta-ha ocupado una posición muy prominente (WEF, 2014,2015, 2016)

En su versión 2015 este reporte consideraba que, en términos de impacto, este riesgo era el número uno para los negocios. En la misma edición se mencionaban otros dos riesgos vinculados con el agua como parte de los primeros cinco riesgos globales: la falta de adaptación al cambio climático y la ocurrencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos.

Las empresas de agua en México conforman un sector muy heterogéneo. La eficacia y la calidad de los servicios proporcionados (agua entubada, drenaje y saneamiento de aguas residuales) varía considerablemente si se comparan las distintas áreas urbanas del país. Además, las empresas presentan niveles muy distintos de capacidad tanto en lo técnico como en lo administrativo. Por lo general, las empresas de agua operan con pérdidas financieras y se encuentran atrapadas en una dinámica perniciosa: ingresos insuficientes-servicios deficientes-y poca voluntad de pago entre los usuarios. Ello dificulta (incluso imposibilita) la expansión y mejora de los servicios de agua.

Superar este círculo vicioso representa un gran reto actual para el sector. Viendo a futuro, si se mantienen las presentes prácticas este reto se agudizará cada vez más por el continuo crecimiento de la población urbana, el aumento de la presión sobre las fuentes de agua y la creciente relevancia de las amenazas climáticas (sequías e inundaciones) y de los riesgos que éstas generan.

En el caso del Área Metropolitana de Monterrey (AMM) la prestación cuantitativa y cualitativa de servicios de agua y de saneamiento es un asunto de interés nacional, a la luz de la importancia económica que tienen esta metrópoli y el estado de Nuevo León para México. Contar con estos servicios, a pesar del entorno geohidrológico-climático tan restrictivo-región semidesértica, con limitadas precipitaciones y de alta variabilidad climática-ha sido todo un reto para sostener una economía y población de alto crecimiento.

Como podrá darse cuenta, amable lector, en el caso específico de Monterrey, ha habido estudios sobre esta problemática que ya tiene años de haberse iniciado, no es nada nuevo. Desafortunadamente, con esto se demuestra que la absurda política no es compatible con la ciencia y la academia. ¿De qué, o para qué sirven entonces las universidades si no es para procurar el bienestar de la sociedad? Pero, mucha culpa tiene el pueblo por no responder ante los graves problemas que lo aquejan, como es el caso del agua, y se deja llevar por soluciones mediáticas que, en vez de beneficiar, perjudican a mediano y largo plazos.

De los 21 acuíferos del estado de Oaxaca, de acuerdo al informe de Actualización de Disponibilidad Media Anual de Agua de la CONAGUA de diciembre de 2020, cinco no disponen del vital líquido para otorgar nuevas concesiones. Continuará…