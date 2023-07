Rescatar el planeta de la inminente catástrofe climática no será fácil; ya no hay tiempo

Como algunas veces hemos comentado, amable lector, en el sentido de que estamos a tiempo todavía de salvar al planeta, -incluidos nosotros-al parecer, ya no es así. Parecerá sensacionalista, exagerado, tonto, etc., pero la realidad es que, después de conocer todas esas dramáticas informaciones obtenidas de los estudios de los científicos y avaladas por la ONU, no queda más que reconocer, y aceptar, que la debacle ecológica es inminente. Que no lo reconozcamos, y mucho menos lo aceptemos, es cuestión de cada quien.

EL UNIVERSAL. – Plásticos. - ¿Una guerra perdida? Océanos basureros. -Continúa: La invasión plástica ha terminado por convertirse en un problema a escala planetaria debido a la incapacidad de las naciones para gestionar los volúmenes generados. De las nueve mil 200 toneladas de residuos plásticos generadas desde 1950, menos del diez por ciento se ha reciclado, 14 por ciento se ha incinerado y 76 han parado en vertederos o en el medio ambiente. Si la comunidad de naciones se atiene exclusivamente a los compromisos actuales, se estima que la contaminación por plásticos se reducirá en solo ocho por ciento de aquí a 2040. Este escenario comprometerá aún más el futuro de la salud pública, así como de los océanos, hoy convertidos en importantes almacenes de basura plástica.

En la Unión Europea se estima que alrededor de la mitad de los residuos marinos son plásticos de un solo uso, en tanto que por producción e incineración se emitieron alrededor de 850 millones de toneladas de gases de efecto invernadero en el mundo. Los científicos estiman que las emisiones podrían ascender a dos mil 850 millones de toneladas para el año 2050, como ya se ha señalado anteriormente.

“El Tratado Mundial” es la única oportunidad para resolver la inminente crisis de contaminación por plásticos. Pero, lograr ese texto en el que todo el mundo esté de acuerdo para finales de 2024, un año antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos que se llevará a cabo en Niza, Francia, como ya hemos adelantado, amable lector, no será fácil. Y no será nada sencillo porque los múltiples intereses de los grandes productores de plásticos, y desde luego, del poder político y económico, que son los principales “enemigos” de la salud del planeta a vencer, se opondrán rotundamente.

No, definitivamente, los dueños de ese boyante imperio financiero que significa la indiscriminada producción de plásticos, jamás permitirán que su negocio sea modificado como se pretende. La preocupación es que, al no haber autoridad ni sociedad que los obligue a respetar las normas que supuestamente rigen la sana conservación del medio ambiente, todo quede en un vano intento más....

Desafortunadamente, de acuerdo a las alarmantes informaciones científicas avaladas por la ONU sobre la situación real del planeta, y de las advertencias de lo que ocurrirá en pocas décadas si no lo evitamos, todo indica que estamos contrarreloj. ¡Ya no hay tiempo! ¡Todo depende de nosotros! Ahora que si ni, aun así, no entendemos y no nos atrevemos a actuar, pues…

Agenda Estratégica del TecNM. –“Agua Limpia y Saneamiento”. -Continúa: Eje Estratégico # 7 “Tecnologías Emergentes”. -Coordinador campus Valle de Etla, Oax. Las tecnologías emergentes como Inteligencia Artificial, Blokchain, Big Data, Internet de las Cosas, Nanotecnología, entre otras, están cobrando gran importancia para proponer soluciones novedosas para garantizar la soberanía hídrica. La importancia de estas tecnologías radica en que pueden ser aplicadas en todas las áreas relacionadas con el agua. A nivel nacional existen numerosos avances científicos y tecnológicos sobre el uso de las tecnologías emergentes para garantiza que todo el pueblo mexicano tenga agua.

En el TecNM existen diferentes grupos de investigación enfocados en el uso o mejora de las tecnologías emergentes para abordar los diferentes problemas asociados al agua. Este eje estratégico busca articular las fortalezas de los diferentes campus del TecNM para generar conocimientos y tecnologías de frontera sobre los diferentes problemas relacionados con el agua, y al mismo tiempo formar recursos humanos altamente calificados sobre tecnologías emergentes aplicados al vital líquido.

Antecedentes: Las tecnologías emergentes son de gran interés para las diferentes áreas del conocimiento como salud, soberanía alimentaria, agua, educación, vivienda, energía, cambio climático, seguridad, entre otros. En el caso del agua estas tecnologías han sido ampliamente estudiadas y aplicadas para garantizar que este líquido llegue a todos los hogares. Esta tecnología utiliza el aprendizaje profundo por redes neuronales parecidas a las del cerebro, la cual tiene diversas aplicaciones para abordar los problemas relacionados con el monitoreo de la calidad y distribución del agua. Justificación: Ahora, con los cambios climáticos, contaminación y sobrepoblación, se busca eficientizar y generar nuevos sistemas de recolección, almacenamiento y purificación del agua. Objetivo: Contar con un catálogo de los investigadores dedicados a la generación de conocimientos de frontera sobre tecnologías emergentes aplicadas al agua.

Justamente eso es lo que se requiere, que la academia, en base a las modernas tecnologías, se aboque a la búsqueda de soluciones, ya no solo a la problemática del agua, si no en todo lo concerniente al medio ambiente y a la salud pública. Esa es ahora-desde siempre-la gran tarea de la enseñanza del nivel superior, la de cumplir eficientemente con los planes y programas de estudio previamente establecidos y no quedar solo como materias que nunca son estudiadas como debe ser. Continuará…

El eterno plástico presente desde la cuna

