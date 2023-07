Quema de combustibles fósiles, agroquímicos y gas metano ahogan al planeta

Tengamos presente, amable lector, que no es solo por la quema de combustibles fósiles que el planeta se esté asfixiando, sino también por todos los herbicidas y todo tipo de agroquímicos venenosos que se emplean irresponsablemente en la explotación de la agricultura. Herbicidas como el glifosato, por ejemplo, a pesar del primer decreto emitido por el presidente López Obrador el 31-12-20-publicado en este mismo espacio- y el segundo en 2023 para regular su uso excesivo en la agricultura nacional, mientras es sustituido gradualmente por otro menos nocivo, continúa siendo el principal agroquímico empleado en dicha actividad.

Sin embargo, no es solo el glifosato, porque existen otros productos tanto más peligrosos como éste y no están siendo regulados. Y no será fácil, porque no se cuenta todavía con esos agroquímicos sustitutos menos nocivos y económicos como se pretende. Mientras tanto, el daño a la salud puede ser irreversible.

Segundo decreto. -abroga el primero- Diario Oficial de la Federación (DOF)13-02-23-Decreto por el que se establecen diversas acciones en materia de glifosato y maíz genéticamente modificado. -Considerando: -Que, en los últimos años distintas investigaciones científicas han alertado que el glifosato tiene efectos nocivos para la salud, el medio ambiente y la diversidad biológica, y ha sido identificado como probable carcinogénico en humanos por la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (OMS)

Que, el 31 de diciembre de 2020 se publicó en el DOF el decreto por el que se establecen las acciones que deberán realizarse para sustituir gradualmente la importación, adquisición, promoción, distribución y el uso del glifosato y de los agroquímicos que lo contienen como ingrediente activo utilizados en nuestro país, por alternativas sostenibles. Además del glifosato, regula también las semillas y grano de maíz genéticamente modificados, no así de otros agroquímicos y granos o plantas.

Que, el referido decreto prevé acciones para llevar a cabo la sustitución gradual del uso del mismo con alternativas que permitan mantener la producción y resulten seguras para la salud humana, la diversidad biocultural del país y el ambiente estableciendo como fecha límite para lograr tal sustitución el 31 de enero de 2024; sin perjuicio de que en ese período se autorice la importación de glifosato respecto de lo cual el CONAHCyT indica la cantidad recomendada como parámetro indicativo a lograr la referida sustitución.

Aquí, la observación y preocupación, amable lector, es que, sabiendo del grave daño que causa el glifosato, se le esté dando largo plazo para regular su uso, o de

plano sustituirlo. ¿Acaso, ese lento decreto que da ventaja a los agroquímicos es más importante que la salud de la población? Y si no se cumple, ¿otro decreto?

Contexto institucional. -El Tecnológico Nacional de México está integrado por 254 campus; 126 son institutos tecnológicos federales, 122 descentralizados, 4 Centros Regionales de Optimización y Desarrollo de Equipos (CRODES), un Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica (CIIDET) y un Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) distribuidos en los 32 estados de la República Mexicana. El Tecnológico Nacional de México es el Sistema de Educación Tecnológica más grande de Latinoamérica.

Agenda Estratégica “Agua Limpia y Saneamiento”. -Continúa: Eje Estratégico # 8 “Educación y Capacitación” (transversal) es coordinado por todos los campus que participan en la coordinación de los siete ejes estratégicos. La cultura del agua es un conjunto de valores, actitudes, costumbres y hábitos que son transmitidos a un individuo o a una sociedad para crear una conciencia responsable sobre el uso racional. La importancia del agua para el desarrollo de todo ser vivo, la disponibilidad del recurso en su entorno y las acciones necesarias para obtenerla, distribuirla, desalojarla, limpiarla y reutilizarla. Antecedentes. -La educación hídrica en los jóvenes busca integrar el agua como un componente importante en los planes y programas de estudio de la educación superior. El Eje de Educación y Capacitación contempla que durante la implementación de estas actividades se trabaje de forma especial con organizaciones asociadas con la misión de mejorar la educación hídrica en los planteles.

Justificación. -La participación de los jóvenes en la protección de los ecosistemas acuáticos puede, y debe ser clave en dos sentidos. En primer lugar, porque en el futuro próximo serán las personas a cargo de la gestión de los territorios en donde se encuentran estos ecosistemas, por una cuestión simple de relevo generacional; en segundo lugar, por su relevante papel en el activismo medioambiental que persigue la protección y cuidados de los ecosistemas.

La gestión sostenible de los recursos hídricos será viable, si a la par de los conocimientos técnicos y los de las culturas a las que pertenecen los jóvenes, los procesos educativos incorporan el enfoque de desarrollo sostenible desde la educación básica, haciendo de éste un estilo de vida que incorpore los derechos humanos, el valor de la diversidad cultural y el cuidado del planeta. Objetivo. -Promover y apoyar estrategias y acciones orientadas al continuo desarrollo profesional de científicos, ingenieros, administradores y responsables de la elaboración de políticas en materia de agua.

Hasta aquí esta importante Agenda Estratégica de proyectos académicos del TecNM, a cuyo Director General, el Mtro. Ramón Jiménez López, así como al Mtro. Jorge Santos Valencia, Secretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Institucional y coordinador de la misma, a nombre de EL UNIVERSAL y de usted,

amable lector, les damos las más cumplidas gracias y les deseamos el mejor de los éxitos. Continuará…

